【新冠肺炎】中銀香港：旺角分行明日將恢復營業

《經濟通通訊社６日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，位於旺角彌敦道５８９號的分行
將於明日（７日）恢復營業。
該分行早前因一名員工確診感染新型冠狀病毒肺炎而暫停營業，該名員工最後上班日期為
２０２０年１２月２３日。中銀香港指，該分行已徹底進行清潔及消毒，其他分行員工已接受在
家隔離及病毒檢測，檢測結果均為陰性。（ｓｋ）
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