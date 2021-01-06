【國安立法】警方早上以涉嫌違反國安法為由，往黃之鋒住所搜查

《經濟通通訊社６日專訊》警方今早拘捕最少５０名民主派人士，指他們與去年參與民主派

３５＋初選有關，涉嫌顛覆國家政權罪。正在石壁監獄服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，其

ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁指，警方今晨以涉嫌違反《國安法》為由，到黃之鋒住所搜查近１﹒５小

時。

據了解，由於黃之鋒目前正在石壁監獄服刑，或有可能在獄中被警方調查，律師團隊正跟進

事件。（ｈｙ）（ｚｚ）

