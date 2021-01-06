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06/01/2021 10:46

【國安立法】警員到蘋果日報、立場新聞等辦公室，要求索取文件

　　《經濟通通訊社６日專訊》警方今天以涉嫌違反國安法的顛覆政權罪等，拘捕參與民主派初
選的人士及發起人戴耀廷，警方今早亦到包括《蘋果》、《立場新聞》及《獨立媒體》在內多間
傳媒辦公室，放下要求索取資料的文件，未有進入大樓搜查。
　　《蘋果日報》總編輯羅偉光表示，今早約９時半，有３名警方商業罪案調查科探員到《蘋果
》大樓放下兩份命令文件讓同事簽收，未有進入大樓搜查，文件內容大致是引用《國安法》第４
３條要求索取一些資料，管理層會與律師商討對策。
　　另外，４名便衣警員今早亦到《立場新聞》辦公室門外，要求總編輯鍾沛權簽署一份文件，
有關文件為法庭手令，要求負責人７日內交出相關文件，據稱為涉及國安法案件的文件，但在場
警員無提及案件詳情，僅表明今日不會搜查辦公室。警員在鍾沛權簽署文件後離開，未有搜查辦
公室或帶走任何人，《立場新聞》會徵詢法律意見。據知警方亦有到網媒《獨立媒體》辦公室。
　　去年民主派初選期間，《立場新聞》與《蘋果日報》、《Ｄ１００》及《城寨》合辦選舉論
壇，表示期望透過自由辯論和網民提問等環節，讓選民清楚民主派參選團隊理念。
（ｈｙ）（ｚｚ）

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