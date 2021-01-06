【國安立法】消息：人權律師關尚義被捕

《經濟通通訊社６日專訊》多名泛民人物被警方國安處拘捕，消息稱５２名被捕者涉參與去

年立法會３５＋初選，涉嫌違反顛覆國家政權罪。據了解，律師關尚義（Ｊｏｈｎ

Ｃｌａｎｃｅｙ）亦遭拘捕，警方將搜查何謝韋律師樓。

關尚義為居港美籍人權律師，擔任有份協調民主派初選的「民主動力」司庫。（ｈｙ）

（ｚｚ）

