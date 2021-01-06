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06/01/2021 11:07

【香港政情】譚耀宗：司法機關不可一成不變，倡多與內地人員交流

　　《經濟通通訊社６日專訊》全國人大常委譚耀宗今早出席電台節目，他提到終審法院首席法
官馬道立昨天（５日）談及司法改革要有具體意見，即是有的放矢。他強調，並非不滿某宗案件
裁決才提出司法改革，但普羅市民可能以此作為誘發點。
　　他表示，普通人不明白深奧法律用語和判詞，很自然會不理解或者有異議。他認為社會不斷
變化和進步，司法機關不可以一成不變，他早前撰文建議司法改革就是想引出健康討論，並非互
相指責或將司法機關批評得一無是處，反而是愛護它，希望與時並進。
　　他同意本港應該發展與其他普通法國家不同的做法，因為香港是全國唯一使用普通法的地方
，但同時實行一國兩制。他引述終審法院前常任法官烈顯倫指，一些１８世紀的歐洲案例被引用
，可能與香港時代、文化背景脫節或者離地，而司法覆核愈來愈多，甚至管轄公共政策，會令人
質疑裁決是否合理。
　　他又指，很多人以一些個案批評內地，但全國人大常委會有職責監察法院，內地法院已經不
斷開放和進步，絕大部分案件公開、甚至直播審訊。他建議本港司法機關應該多與內地法律專家
、司法機關人員交流，但強調並非要由人大常委會監察本港法院，但最近有人提出成立司法改革
委員會、量刑委員會等，如果司法機關覺得自有主張，未必吸納到外面意見。（ｈｙ）

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