  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2021 11:17

【香港政情】多名區議員借出辦事處作初選票站，不獲發還營運開支

　　《經濟通通訊社６日專訊》民主派立法會初選於去年７月１１及１２日舉行，泛民和抗爭派
在全港多區設立２００多個實體票站，部分為區議員辦事處，有多名區議員不滿民政事務總署拒
絕發還借出辦事處的營運開支，入稟小額錢債審裁處嘗試追討有關款項。
　　雖然政府事前一再強調，倘若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務，有關開支將不獲發
還，但仍無阻多名區議員借出議辦作為初選票站。事後有區議員接獲當區民政事務處通知，表明
其整月的營運開支發還將不獲處理，涉及租金、職員薪酬、水電費、上網費及流動通訊費用等。
　　多名區議員不滿當局做法，部分人更就此向申訴專員公署投訴。屯門區議會主席陳樹英及同
區區議員盧俊宇，去年分別入稟小額錢債審裁處，試圖挑戰當局決定。惟律政司則以「瑣碎無聊
」為由，要求法庭剔除陳所提出的申索。
　　民政事務局早於去年７月７日發聲明，強調根據《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引
》特別準則第７（ａ）條，區議員不可將津貼及辦事處用於與區議會事務無關的用途；又指根據
《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》第２３段，區議員如
以營運開支償還款額及其他實報實銷津貼╱開支償還款額支付辦事處運作開支，須確保辦事處用
於執行區議會職務。（ｈｙ）（ｚｚ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/01/2021
《神州經脈》紐交所撤三電訊摘牌決定　滬深300創十三年收市高
財經熱話05/01/2021
紐交所突收回除牌決定　三大中資電訊股報復式反彈　專家籲趁高套現換馬
開市Good Morning05/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：藥明生物短炒具值博率
中國故事04/01/2021
《神州經脈》三中資電訊商遭除牌　滬指突破三千五　人幣兩年半高
財經熱話04/01/2021
【大國博弈】黃偉康：中資電訊股宜沽貨止蝕　港交所中長線部署
FOCUS04/01/2021
【FOCUS】央媽出手限房貸　人口斷崖難忽視
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>