【香港政情】多名區議員借出辦事處作初選票站，不獲發還營運開支

《經濟通通訊社６日專訊》民主派立法會初選於去年７月１１及１２日舉行，泛民和抗爭派

在全港多區設立２００多個實體票站，部分為區議員辦事處，有多名區議員不滿民政事務總署拒

絕發還借出辦事處的營運開支，入稟小額錢債審裁處嘗試追討有關款項。

雖然政府事前一再強調，倘若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務，有關開支將不獲發

還，但仍無阻多名區議員借出議辦作為初選票站。事後有區議員接獲當區民政事務處通知，表明

其整月的營運開支發還將不獲處理，涉及租金、職員薪酬、水電費、上網費及流動通訊費用等。

多名區議員不滿當局做法，部分人更就此向申訴專員公署投訴。屯門區議會主席陳樹英及同

區區議員盧俊宇，去年分別入稟小額錢債審裁處，試圖挑戰當局決定。惟律政司則以「瑣碎無聊

」為由，要求法庭剔除陳所提出的申索。

民政事務局早於去年７月７日發聲明，強調根據《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引

》特別準則第７（ａ）條，區議員不可將津貼及辦事處用於與區議會事務無關的用途；又指根據

《有關香港特別行政區區議會議員酬金、津貼和開支償還款額安排的指引》第２３段，區議員如

以營運開支償還款額及其他實報實銷津貼╱開支償還款額支付辦事處運作開支，須確保辦事處用

於執行區議會職務。（ｈｙ）（ｚｚ）

