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06/01/2021 15:17

【國安立法】警方行動針對有系統癱瘓香港團伙，不調查初選投票者

　　《經濟通通訊社６日專訊》多名曾參與去年７月民主派３５＋初選的民主派人士，今早被警
方上門拘捕，警方國家安全處高級警司李桂華表示，今日的行動針對有策略有系統想癱瘓香港的
團伙，對於沒有證據顯示有份參與的人士，例如在７月１１及１２日投票的人士，警方不會展開
刑事調查。
　　李桂華在記者會上提到，其中一名被捕人是計劃倡議者，去年３月提出透過在立法會選舉取
得多於３５席，就有機會令香港癱瘓，４月開始提出較具體方案「攬炒十部曲」，配合策略投票
，當選者進入議會後要兩次否決財政預算案，逼使特首辭職及令政府停擺，至６月時，計劃更具
體，發起眾籌並宣布７月會舉辦初選，當７月《香港國安法》通過後，初選如期在７月１１至１
２日舉行，其後亦高調宣布結果，整個計劃目的是要逼使特首下台，令政府不能運作，涉嫌干犯
顛覆國家政權罪。
　　他形容在數月間從概念變成一步步實際的實踐，足可看到涉案人士很有決心、資源豐富，而
這正正是干犯《港區國安法》第２２條顛覆國家政權罪，嚴重干擾、破壞、阻撓政權機關的執法
職能。（ｈｙ）（ｚｚ）

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