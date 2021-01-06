《小傳日記》魚缸反覆跳，電訊兩頭搖；科指創新高，ＡＴＭ風騷

《小傳日記》隔晚美股三大指數反彈，但花旗國喬治亞州參議員補選選情膠著，孖屐不確定

性增加。香江魚缸今日表現反覆，輕微低開３６點報２７６１３點，盤中一度因美股三大指數期

貨跌勢加劇，跌幅最多擴大到２６０點低見２７３８９點。但重磅科指股喺花旗國禁止國內企業

及個人同支付寶、ＱＱ錢包、微信支付交易消息嘅陰霾下氣勢仍然唔錯，更帶動科指破頂；據講

花旗國財長向紐交所施壓，話唔贊成收番神州三大電訊商除牌嘅決定，所以事情係仲有變數㗎，

而標普道瓊斯指數公司就率先話聽日唔會將佢哋嘅ＡＤＲ由指數中剔除，三大電訊商仍然造好。

藍戰士ＡＩＡ（０１２９９）同小米（０１８１０）回吐，恆指最終收升４２點或唔夠半巴仙，

報２７６９２，主板成交再多逾１巴仙，錄２１８１﹒２２億銀。科指創收市及盤中新高，報８

６０９點，升１４６點或近２巴仙，最高見過８６９９點。

國指報１０９０６點，升１３２點或逾１巴仙。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ碌低近４巴仙，報９５﹒１５銀；大象（００００５）踼高逾３巴

仙，報４１﹒５銀；建行（００９３９）升１格，報５﹒７６銀。

Ａ場兩市繼續向上，上證綜指報３５５０點，升２２或近１巴仙；深證成指報１５１８７點

，升４０點或近半巴仙，總成交１１６７２﹒１７億人仔，減少近８巴仙。



＊除牌消息亂電訊未炒完，沙特願減產油佬價真盞＊



神州電訊佬今日又坐過山車，朝早有消息話花旗國財長努欽向紐交所施壓，要佢重啟除牌，

搞到三隻電訊佬都嚇到腳仔軟。點知世事真係無絕對！晏畫標指道指公司又出聲明話唔會剔除佢

哋嘅ＡＤＲ，三隻佬又即刻掉頭炒上，相信有貨嘅缸友今日實又驚又喜！中移動（００９４１）

走上逾１巴仙，報４６﹒６５銀；聯通（００７６２）踢高近４巴仙，報５﹒０２銀；中電信（

００７２８）彈起近４巴仙，報２﹒２４銀。同系嘅鐵塔（００７８８）就照撻低逾３巴仙，報

１﹒１２銀。

ＯＰＥＣ＋產油國傾掂數，喺２月同３月維持目前油量不變，土豪沙特更加自願額外減產１

００萬桶，隔晚油價爆升５巴仙，三桶油自然開心起哄！中石化（００３８６）飛上逾３巴仙，

報３﹒６４銀；中石油（００８５７）踢高近３巴仙，報２﹒４５銀；中海油（００８８３）彈

高逾４巴仙，報７﹒３６銀；中海油服（０２８８３）飛起近９巴仙，報７﹒４６銀；Ｆ三星原

油期（０３１７５）剷高逾５巴仙，報３﹒２８銀。



＊京東今食糊小米卻痛苦，科指真出色ＥＴＦ招積＊



今日班科網龍頭認真架勢，京東（０９６１８）打算分拆京東物流上市已經搞到缸友好興奮

，富瑞仲預計佢上年第四季總收入按年升兩成七，結果京東全日飛起近８巴仙，報３６５銀。雖

然侵侵又出新招禁止國內企業及個人同支付寶、ＱＱ錢包、微信支付交易，阿里（０９９８８）

依然大力反彈逾３巴仙，報２３０銀；瑞信估計今年手遊收入有望增長兩成三，行業首選ＱＱ（

００７００）踢高逾２巴仙，報５９６﹒５銀；瑞信另外睇好嘅外賣行業龍頭美團（０３６９０

），全日彈近５巴仙，重上３１０銀關，係今日表現最好藍戰士；相反小米（０１８１０）跑輸

，被瑞銀降評級至沽售，全日唔見近４巴仙，報３３﹒９銀。

隔晚美股納指反彈，今日香江科網龍頭又咁威威，科指破頂下科指ＥＴＦ跟住大佬飛高高！

恆生科技ＥＴＦ（０３０３２）跳高逾２巴仙，報８﹒６２銀；南方恆生科技（０３０３３）踢

起逾２巴仙，報８﹒５７５銀；安碩恆生科技（０３０６７）走高近２巴仙，報１７﹒９９銀；

華夏恆生科技（０３０８８）走上逾２巴仙，報１０﹒８７銀。而中芯（００９８１）係最叻科

指佬，全日反彈近一成三，報２２銀。



＊新車又下鄉車佬價真香，舊區要物管雅生活受捧＊



神州提出增潤汽車限購措施，開展新一輪汽車下鄉同以舊換新，呠呠車今日個別發展，五菱

（００３０５）彈逾４巴仙，報３﹒０２銀，長汽（０２３３３）揚逾２巴仙，報２５﹒７銀。

但中升（００８８１）就大插近一成，報４７﹒４５銀。藍戰士吉利（００１７５）獲大和重申

買入評級，將他屐大漲５７巴仙至３５銀，不過只係輕輕彈兩格，報２６﹒４５銀。另外，中信

證券話國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ發售，產業鏈應該會受益，但耐世特（０１３１６）都係唔太

爭氣挫逾一成，報７﹒５９銀。

神州住建部等十部門發通知，話要加快發展物業服務業，今日物管佬一齊落鑊熱炒。飆得最

勁係雅生活（０３３１９），彈起近１７巴仙，高見３８﹒４銀創近兩個月高，仲破埋１００天

線（３６﹒０６４銀。）。新城悅（０１７５５）、保利物業（０６０４９）同永升生活（０１

９９５）都唔輸蝕，一齊升逾兩成，分別報２０﹒３５銀、７０﹒０５銀及１９﹒８銀。金科（

０９６６６）飛起逾１８巴仙，報７４﹒６５銀。時代鄰里（０９９２８）彈逾１４巴仙，報８

銀。請請！



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