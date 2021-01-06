《錢來自有方－陳玉麗》計算房託基金的投資回報

《錢來自有方》部分追求股息回報的投資者會考慮房地產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ或房託

基金）。如何評估一隻房託基金是否值得投資？除當前股息率外，亦要留意股價變化及前景。

房託基金的收入以收租為主，業績一般會較為穩定，而且它們每年須將不少於其經審計年度

除稅後淨收入９０％的金額作為股息分派予投資者，故是一些投資者的收息之選。



＊股息股價互相影響＊



不少投資者在揀選房託基金或收息股時，主要看當前的股息率。然而，與股票和其他基金相

同，過往的派息水平只能用作參考，未必等於將來實際可以得到的股息回報，而股價的變化亦會

影響投資者的投資回報。

觀察一項投資的回報時，我們不應該只著重股息回報，還要計算股價的變化。就如「搖搖板

」的道理，當股價下跌時，股息率就會上升。跌市之下，一眾房託基金的股息率變得相當吸引，

是否值得趁低吸納，就要看其未來的派息前景，股價的變化，以及其他有機會影響其價值的因素

，例如經濟環境及其物業投資組合質素等。



＊房託基金投資將更靈活＊



證監會近日修訂了《房地產投資信託基金守則》，包括容許房託基金在符合各項條件的情況

下投資於少數權益物業、放寬物業發展項目不可超過現有資產總值１０％的上限規定，以及將基

金的借款限額提高至資產總值的５０％等，預期有關修訂可讓房託基金進行投資時有更大的靈活

性。《投資者及理財教育委員會（投委會）傳訊及教育資源主管 陳玉麗》

