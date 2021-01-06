港股反覆升４２點收２７６９２點六連漲，科指創新高

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股表現向好，惟港股經過連日升勢後現回吐，今早低開

３６點報２７６１３點後，在美股三大指數期貨跌由擴大，大市受累一度倒跌２６０點至

２７３８９。惟午後大市再現支持，科網股、油股表現強勢，而三大電訊股亦跌轉升，帶動恆指

拗腰回升，最終港股收報２７６９２點，升４２點或升０﹒１５％，連續九日陽燭，六連升累漲

１３７７點或５﹒２４％。國企指數報１０８９９點，升１２５點或升１﹒１７％。恆生科技指

數報８６０９點，升１４６點或升１﹒７３％，盤中見８６９９點歷史新高。主板成交

２１８１﹒２２億元增加１﹒４％。

Ａ股兩市亦倒升，上證綜合指數報３５５０點，升２２點或升０﹒６３％；深證成份指數報

１５１８７點，升４０點或升０﹒２６％。兩市成交達１１６７２﹒１７億元人民幣減少

７﹒８％。

重磅股方面普漲，匯控（００００５）領升３﹒３６％，報４１﹒５元；騰訊

（００７００）升２﹒２３％，報５９６﹒５元；中移動（００９４１）升１﹒１９％，報

４６﹒６５元；建行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒７６元。惟港交所（００３８８）連

日尋頂後回吐跌１﹒７５％，報４４９元；友邦（０１２９９）亦從高位回落，跌３﹒６５％，

報９５﹒１５元。



＊ＡＴＭＸＪ普揚，京東領跑揚近８％＊



隔晚美股納指反彈，帶動ＡＴＭＸＪ普揚，京東集團（０９６１８）計劃分拆旗下京東物流

於香港上市，富瑞料其上年第四季總收入按年升兩成七，予其「買入」評級及目標價４２６元，

今日領跑升７﹒７３％，報３６５元。美團（０３６９０）升４﹒５２％，報３１０元。阿里巴

巴（０９９８８）傳出計劃本月發行最少５０億美元債券消息，今日升３﹒１４％，報２３０元

。美國總統特朗普簽署行政命令，禁止與包括螞蟻金服的支付寶、騰訊的ＱＱ錢包和微信支付在

內的中國應用程式進行交易，惟騰訊（００７００）仍漲２﹒２３％，報５９６﹒５元。小米

（０１８１０）遭瑞銀降評級至沽售，全日走低３﹒９７％，報３３﹒９元。

路透引述知情消息人士透露，美國財長努欽已致電紐交所總裁坎寧安表示，不贊同紐交所叫

停把三大中資電訊股ＡＤＲ除牌。紐交所其後考慮重啟除牌程序，三大電訊商ＡＤＲ雖再度面臨

被美除牌，但今日股價反覆上升，標普道瓊斯指數公司表明不剔除中國三大電訊商的美國存託股

份（ＡＤＲ），中電信（００７２８）全日漲３﹒７％報２﹒２４元，聯通（００７６２）升

３﹒５１％收５﹒０２元，中移動（００９４１）漲１﹒１９％報４６﹒６５元。

內地住建部等十部門昨日發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，要求加快發展

物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級，物管股今日受捧，其中新城悅

（０１７５５）表現最佳成功炒上兩成，升２０﹒１３％報２０﹒３５元。而永升生活

（０１９９５）亦可飊２０％報１９﹒８元，雅生活（０３３１９）漲１６﹒６１％報３７﹒２

元，碧桂園服務（０６０９８）彈起１６﹒２６％報５９元，時代鄰里（０９９２８）升

１４﹒１２％，報８元。



＊內地建議穩定和擴大汽車消費，東風揚逾５％＊



內地商務部等１２部門印發《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的

通知》，建議穩定和擴大汽車消費以釋放汽車消費潛力，鼓勵有關城市優化限購措施，開展新一

輪汽車下鄉和以舊換新。車股個別發展，東風（００４８９）升５﹒０３％，報９﹒１８元；五

菱（００３０５）升４﹒１４％，報３﹒０２元；北汽（０１９５８）升３﹒５８％，報

２﹒８９元；恆大汽車（００７０８）跌４﹒７６％，報２９元；比亞迪（０１２１１）跌

２﹒６１％，報２２３﹒６元。

ＯＰＥＣ＋產油國達成共識於２月和３月維持油產不變，而沙特阿拉伯更將於期間每日額外

減產１００萬桶，油價周二升近５％。而美國石油協會（ＡＰＩ）公布上周美油庫存下降表現理

想，油存可減１７０萬桶至約４﹒９１３億桶，較路透調查分析師預期減少１３０萬桶為多。而

今日三桶油抽升，中海油（００８８３）升４﹒２５％，報７﹒３６元；中石油（００８５７）

漲２﹒９４％，報２﹒４５元；中石化（００３８６）走高３﹒１２％，報３﹒６４元。而中海

油服（０２８８３）升幅最為強勢，可揚８﹒７５％報７﹒４６元。

基建股今日揚升，大摩指中車（０１７６６）早前簽訂一批總值達２２２﹒６億元人民幣新

合同，料去年業績將勝預期，並料今年首季經營表現強勁，予「增持」評級及目標價６元。而內

媒亦報道指中車時代電氣（０３８９８）生產的１２米自動駕駛客車，近日通過在法國巴黎進行

的道路測試，為法國首台１２米自動駕駛客車獲得開放道路運行許可，同時也是中國自動駕駛客

車首次進入法國，帶動基建股今日揚升。中車全日急升１９﹒６４％，報３﹒３５元；而中車時

代漲２﹒２９％，報３７﹒９元；中交建（０１８００）升１１﹒２１％，報３﹒６７元；中鐵

建（０１１８６）走高９﹒８６％，報４﹒６８元；中鐵（００３９０）升５﹒１％，報

３﹒７１元。（ｊｃ）

