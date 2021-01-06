《鍾之日記》資金追捧，魚缸連升

《鍾之日記》１月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



即將卸任的美國總統特朗普再發攻，最新簽署一項行政命令，禁止與包括螞蟻金服的支付寶

、騰訊（００７００）的ＱＱ錢包和微信支付在內的８款中國應用程式進行交易。紐約證交所突

然收回對中國三大電訊商ＡＤＲ除牌決定又傳變數，有指紐交所仍在考慮。不過，資金持續流入

市場，振奮指數衝高，香江魚缸創六連升，祖國股市亦錄得五支陽燭。

香江魚缸低開３６點後曾倒升，不過之後回吐壓力增加，曾挫２６０點，見２７３８９點全

日低，午後回升，恆指最終收報２７６９２點，升４２點或０﹒１５％。成交突破再２０００億

，主板成交２１８１﹒２２億元增加１﹒４％。



＊Ａ場成交連續三日過萬億＊



內地服務業持續復甦勢頭。今日公布的２０２０年１２月財新中國服務業ＰＭＩ錄得

５６﹒３，雖較１１月回落１﹒５個百分點，仍處於過去十年來的高位，但低於市場預期的

５７﹒９。

滬綜指今早從三年新高回落，惟午市在權重板塊強升帶動下，全日仍升０﹒６３％，報

３５５０﹒８８點，繼續刷新三年來新高，截至今日滬指已連續錄得五支陽燭，累計升幅達到

５％。至於滬深３００指數今日再漲０﹒９２％，繼續刷新２００８年１月以來新高。兩市全日

成交１１６７２億元人民幣，雖按日回落７﹒８％，但已連續三日超過萬億關口。



＊特朗普卸任前數招並發，擬封殺中國電子支付Ａｐｐ＊



紐約證交所日前突然收回對中國三大電訊商中國移動（００９４１）、中國電信

（００７２８）、中國聯通（００７６２）的ＡＤＲ除牌決定，令投資者大感困惑，但有外電報

道透露，事件有關美國財政部及紐交所之間的溝通問題。報道指，美國財長努欽對紐交所的決定

感不滿，已就此致電紐交所總裁坎寧安，另有報道分析，只要美國政府確認中國三大電訊商仍在

制裁名單上，則仍然逃脫不了被除牌的命運。惟消息對三股股價並無太大打擊，中電信全日急漲

３﹒７％，中聯通升３﹒５％，中移動（００９４１）升１﹒２％。

美國總統特朗普在卸任前加緊對中國企業實施制裁，他最新簽署一項行政命令，禁止與包括

螞蟻金服的支付寶、騰訊（００７００）的ＱＱ錢包和微信支付在內的８款中國應用程式進行交

易，原因是這些Ａｐｐ會收集美國人的數據，擔心這些公司將數據交予中國政府分享。今次禁令

和月前美國對ＴｉｋＴｏｋ實施的禁令類似，未來有可能面對司法挑戰。阿里巴巴

（０９９８８）今日升３﹒１％，騰訊（００７００）走高２﹒２％，金山軟件（０３８８８）

升１﹒６％。

另外，美國國務院公布，美台將於明日（７日）通過視像形式舉行政治軍事對話，預計聚焦

在區域情勢、美台軍事合作與軍售等議題。根據會程，美國政治軍事局助理國務卿庫柏將致辭，

台灣方面則將派出外交、國防官員參與。



＊內地倡物業服務升級，物管股爆升＊



內地住建部等十部門昨日發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，要求加快發展

物業服務業，推動物業服務向高品質和多樣化升級。

《通知》提及，在部分老舊小區方面，鼓勵物業服務企業統一管理在管項目周邊老舊小區。

暫不具備專業化物業管理條件的，由街道通過社區居民委員會託管、社會組織代管或居民自管等

方式，逐步實現物業管理全覆蓋。

中信建投認為，《通知》在收繳率、物業費提價、行業收並購、智慧物業建設、設施設備智

能化管理、生活服務拓展、老舊小區改造等方面給予住宅物管行業發展的方向和信心，繼續利好

具備品牌影響力的規模物企。

文件一出，物管股應聲炒上，部分升幅更超過兩成，銀城生活（０１９２２）最威，全日漲

幅達３９﹒５％；保利物業（０６０４９）飆２２％；新城悅（０１７５５）、永升

（０１９９５）雙雙抽升２０％；碧桂園服務（０６０９８）破頂高見５９﹒４元，收漲

１６﹒２％。



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