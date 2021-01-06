【聚焦人幣】人行上調企業境外放款調節系數，滿足「走出去」需求

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行、國家外匯管理局決定將境內企業境外放款的宏觀審慎

調節系數由０﹒３上調至０﹒５。

政策調整後，境內企業境外放款的上限相應提高，有利於滿足企業「走出去」的資金需求，

也有利於擴大人民幣跨境使用，促進跨境資金雙向均衡流動。

近期，內地為推動人民幣跨境使用，已連發多個文件，周一（４日），人民銀行會同發改委

、商務部、國資委、銀保監、外匯局４日聯合發布《關於進一步優化跨境人民幣政策 支持穩外

貿穩外資的通知》，下月４日起實施。《通知》共包括五個部分，涵蓋圍繞實體經濟需求推動更

高水平貿易投資人民幣結算便利化、進一步簡化跨境人民幣結算流程、優化跨境人民幣投融資管

理、便利個人經常項下人民幣跨境收付、便利境外機構人民幣銀行結算帳戶使用等。

上月中，人行及外匯局發布通知，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，引導金融機

構市場化調節外匯資產負債結構，將金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數由１﹒２５下調至１

。

近期人民幣升勢持續，中間價昨日（５日）報６﹒４７６０，升６４８點子，創２０１８年

６月２１日以來逾兩年半新高。（ｃｔ）

