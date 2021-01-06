【新冠肺炎】全國昨增３２宗確診，本土確診２３宗河北佔２０宗

《經濟通通訊社６日專訊》步入冬季，內地多地爆發新一波新冠肺炎疫情。國家衛健委最新

公布，１月５日，全國新增確診３２宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例佔２３宗，河北佔

２０宗，遼寧、北京、黑龍江各１宗；其餘９宗為輸入個案，分別在廣東、陝西各３宗，上海２

宗，天津１宗。昨日全國無新增死亡個案，新增２宗疑似病例；新增治癒出院２１宗。

截至１月５日，全國累計確診病例最新數字為８７２１５宗。累計死亡人數維持４６３４人

；現有確診病例４４３宗；現有３宗疑似病例；累計治癒出院病例８２１３８宗。

境外輸入累計確診病例４３４８宗，累計治癒出院病例４０６３宗。現有確診病例２８５宗

，疑似病例２宗。

全國昨新增無症狀感染者６４人，其中４５宗為本地個案。當日８名感染者轉為確診；解除

隔離１４人。目前尚在醫學觀察３６０名無症狀感染者，其中１１４宗屬本地個案。

累計收到港澳台地區通報確診病例９９１２宗。其中，香港再增至９０４９宗（８１２７人

出院，１５３人死）；澳門繼續維持４６宗，且全數患者均已出院；台灣８１７宗（６９７人出

院，７死）。



＊河北省進入戰時狀態，多條高速禁止上道＊



從１月２日報告首例病例至１月４日，河北省三天內共報告本土新冠肺炎確診病例１９例、

無症狀感染者４０例，即５９例個案。河北省公告，全省立即進入戰時狀態。石家莊市進行全員

核酸檢測，目前已完成５﹒２７萬人份檢測，全巿中小學、幼兒園全部暫停線下教育。

河北高速今日宣布，境內多條高速路段因疫情防控、交通管制等原因，雙向車輛無法通行、

禁止上道或雙向勸返車輛。（ａｃ）

