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即市新聞

06/01/2021 11:42

【大國博弈】美國禁與８家中國應用程式交易，滬深軟件股受打擊

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普最新簽署一項行政命令，禁止與包括螞蟻金服的
支付寶、騰訊（００７００）的ＱＱ錢包和微信支付在內的８款中國應用程式進行交易。
　　美國商務部長羅斯發表聲明指，將要求商務部開始執行特朗普最新簽署的上述行政命令。他
亦確認列入禁止範圍的應用程式包括支付寶、掃描全能王、ＱＱ錢包、茄子快傳、騰訊ＱＱ、
ＶＭａｔｅ、微信支付、金山辦公（滬：６８８１１１）的ＷＰＳ　　Ｏｆｆｉｃｅ。
　　聲明指控這些中國應用程式能透過訪問智能手機、平板與電腦等電子裝置，訪問並獲得大量
用戶資料，包括敏感的個人身份資料與私人信息。有關數據可以讓中國追蹤美國聯邦員工與承包
商的位置，並建立個人資訊檔案。
　　滬深軟件股今早跌幅顯著，恆生電子（滬：６００５７０）半日瀉５﹒６％，中國軟件（滬
：６００５３６）挫５﹒２％，千方科技（深：００２３７３）大跌３﹒３％，東華軟件（深：
００２０６５）跌２﹒７％，衛寧健康（深：３００２５３）跌２﹒７％，科大訊飛（深：００
２２３０）跌１﹒８％，用友網絡（滬：６００５８８）跌１﹒７％。金山辦公稱旗下軟件遭美
國封殺影響不大，半日股價衝高回落，跌０﹒９％。（ａｃ）

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