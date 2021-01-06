【新冠肺炎】大連：無三日內核酸檢測陰性證明不得離連

《經濟通通訊社６日專訊》遼寧大連市早前爆發新一波新冠肺炎疫情，近日亦發現零星確診

個案。當地疫情防控部門今日宣布，為進一步做好疫情防控工作，中高風險地區人員不能離開大

連，低風險地區人員無必要不離大連，確需離連的需持有３日內核酸檢測陰性證明。對違反規定

擅自離連，導致疫情傳播後果的，將嚴格依法追究責任。（ａｃ）

