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即市新聞

06/01/2021 15:35

【大國博弈】國泰君安：阿里主收入來自中國，美禁支付寶影響不大

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普最新簽署一項行政命令，禁止與包括螞蟻金服的
支付寶、騰訊（００７００）的ＱＱ錢包和微信支付在內的８款中國應用程式進行交易，該命令
將從現在起４５天生效。
　　國泰君安發表報告認為，禁令對阿里巴巴（０９９８８）的業務運營產生有限的影響，原因
有三，其一是禁令禁止了與支付寶在美國市場的交易，但是支付寶是與該公司在線平台相關的付
款渠道。美國民眾仍然可以使用其他付款渠道在公司的在線平台上購物。
　　其二，根據公司２０２１財年第二季度的業績，公司的國際商務業務佔總收入的７﹒３％，
其中國際商務業務已計入中國以外的所有商務業務（包括東南亞、歐洲、美國等），表明公司的
美國市場相對較小。即使支付寶最終在美國被禁用，也可能不會對公司業務產生重大影響。
　　其三，行政命令在生效之前有可能面臨法院的挑戰。
　　總而言之，國泰君安認為美國禁止與支付寶進行交易可能對公司業務產生有限的影響，因為
公司的主要收入來自中國。目前對阿里的投資評級為「買入」，目標價為３６０港元。（ｊｔ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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