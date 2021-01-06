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即市新聞

06/01/2021 11:23

【大國博弈】國泰君安：美禁微信支付ＱＱ錢包對騰訊業務影響有限

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普最新簽署一項行政命令，禁止與包括螞蟻金服的
支付寶、騰訊（００７００）的ＱＱ錢包和微信支付在內的８款中國應用程式進行交易。國泰君
安發表報告稱，該禁令對騰訊金融科技與企業服務的發展影響有限。
　　報告指出，該行政命令有可能在生效之日起前４５天內遭到法院的挑戰。例如，聯邦法官過
去曾阻止特朗普政府對於ＴｉｋＴｏｋ以及微信禁令的生效；再者，微信支付在美國市場的業務
敞口相對較小。根據騰訊２０２０年第二季度電話會議，美國業務僅佔公司全球收入的不到２％
。該行對騰訊整體業務發展仍持樂觀態度。
　　國泰君安強調，騰訊的主要收入來源仍來自中國市場。在中短期內，公司的在線遊戲業務預
計將支撐公司的增長。從中期來看，隨著中國在線廣告市場預期進一步復甦，社交和其他廣告將
保持增長勢頭。
　　該機構目前對該騰訊的投資評級為「買入」，目標價為７００港元。（ｗｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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