【大國博弈】國泰君安：美禁微信支付ＱＱ錢包對騰訊業務影響有限

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普最新簽署一項行政命令，禁止與包括螞蟻金服的

支付寶、騰訊（００７００）的ＱＱ錢包和微信支付在內的８款中國應用程式進行交易。國泰君

安發表報告稱，該禁令對騰訊金融科技與企業服務的發展影響有限。

報告指出，該行政命令有可能在生效之日起前４５天內遭到法院的挑戰。例如，聯邦法官過

去曾阻止特朗普政府對於ＴｉｋＴｏｋ以及微信禁令的生效；再者，微信支付在美國市場的業務

敞口相對較小。根據騰訊２０２０年第二季度電話會議，美國業務僅佔公司全球收入的不到２％

。該行對騰訊整體業務發展仍持樂觀態度。

國泰君安強調，騰訊的主要收入來源仍來自中國市場。在中短期內，公司的在線遊戲業務預

計將支撐公司的增長。從中期來看，隨著中國在線廣告市場預期進一步復甦，社交和其他廣告將

保持增長勢頭。

該機構目前對該騰訊的投資評級為「買入」，目標價為７００港元。（ｗｌ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

