【人行操作】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨回籠１３００億

《經濟通通訊社６日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購操作。

公開市場今日有４００億元７天、１０００億１４天逆回購到期，即今日淨回籠１３００億

元。人行連續第３６日開展逆回購操作，但連續第３天淨回籠。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

