【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，三天共收水４０００億

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。

公開市場今日有４００億元７天、１０００億１４天逆回購到期，即今日淨回籠１３００億

元。人行連續第３６日開展逆回購操作，但連續第３天淨回籠，共回籠４０００億元。（ａｃ）

