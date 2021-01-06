【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，三天共收水４０００億

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
公開市場今日有４００億元７天、１０００億１４天逆回購到期，即今日淨回籠１３００億
元。人行連續第３６日開展逆回購操作，但連續第３天淨回籠，共回籠４０００億元。（ａｃ）
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