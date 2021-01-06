【政策解讀】惠譽博華：銀行或通過增發ＲＭＢＳ調降個人房貸存量

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行、銀保監近日發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸

款集中度管理制度的通知》，規定了對銀行房地產貸款餘額佔比施行上限管控。惠譽博華發表報

告稱，中國個人住房貸款餘額佔銀行全部貸款的比例自２０１３年以來一直維持正增長，截至

２０２０年三季度末，該佔比已增長至近２０％，此次房地產集中度管理制度的推行應能夠減緩

這一上漲態勢。

然而在業務模式慣性的作用下，短期內房貸增速顯著下降的可能性很小，同時房貸外其他類

型貸款亦難以大量投放，壓降房貸存量或將成為部分銀行房貸集中度管理的重要著力點。但是由

於房貸具有長期限的特點，其存量規模自然衰減的速度緩慢。在此背景下，惠譽博華認為，銀行

通過發行ＲＭＢＳ（住宅地產抵押貸款支持證券）調節其個人住房貸款存量具有可行性。

相較於美國等發達市場，中國ＲＭＢＳ市場的相對規模仍然較低。截至２０２０年三季度末

，中國ＲＭＢＳ市場存量規模約１萬億（人民幣．下同），僅佔全部個人住房貸款餘額的３％。

同期美國全市場ＲＭＢＳ餘額佔其個人住房貸款餘額比例超過８０％。



＊或需釋放近９千億元個人住房貸款餘額＊



經惠譽博華估算，為滿足此次集中度管理的要求，部分銀行可能需要合計釋放近９千億的個

人住房貸款餘額。整體而言，在房地產貸款集中度管理制度的影響下，短期內ＲＭＢＳ發起機構

及發行規模預計都會有明顯增長。特別是尚未在銀行間市場發行過ＲＭＢＳ的銀行，可能會嘗試

發起其首單ＲＭＢＳ產品，打通ＲＭＢＳ發行流程。

然而，由於此項管理制度旨在防範金融體系對房地產貸款過度集中帶來的潛在系統性金融風

險，通過發行ＲＭＢＳ縮減的個人住房貸款規模以及ＲＭＢＳ持倉規模是否會被計入指標計算口

徑之中仍有不確定性，但惠譽博華認為現階段這種可能性不大。（ｗｌ）

