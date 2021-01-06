【反壟斷】南京市消協稱餐廳不應強迫消費者掃碼點餐

《經濟通通訊社６日專訊》內地電子支付發達，有些餐廳為了留住顧客，會提供掃碼點餐服

務，但必須要在微信上關注店家公眾號才可點菜，消費者體驗差之餘，麻煩的點餐步驟也對老年

人不友好。據南京市委宣傳部旗下官方帳號引述南京市消費者協會指，餐廳要方便各個年齡段的

消費者，消費者可以拒絕掃碼點餐，意味著餐廳須提供掃碼之外的其他點餐方式。（ｅｙ）

