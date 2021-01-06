【聚焦數據】中國１２月財新服務業ＰＭＩ跌至５６﹒３，低預期

《經濟通通訊社６日專訊》國內新冠疫情零星復發，未改服務業持續復甦勢頭。今日公布的

２０２０年１２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５６﹒３，雖較１１

月回落１﹒５個百分點，仍處於過去十年來的高位，但低於市場預期的５７﹒９。

此前公布的２０２０年１２月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５３，回落１

﹒９個百分點。製造業和服務業ＰＭＩ雙雙下降，拖累財新中國綜合ＰＭＩ降至５５﹒８，較１

１月下降１﹒７個百分點，顯示中國整體生產經營活動仍顯著增長。

服務業和綜合ＰＭＩ走勢與統計局一致。國家統計局公布的２０２０年１２月服務業商務活

動指數下降０﹒９個百分點至５４﹒８，綜合ＰＭＩ下降０﹒６個百分點至５５﹒１。



＊新出口訂單僅小幅增長，企業大幅加價＊



國內服務業需求持續擴張，２０２０年１２月服務業新訂單指數連續第八個月位於擴張區間

，但較此前兩個月增速略有放緩。海外需求回落，新出口訂單曾在２０２０年１１月創下一年半

最高增速，但１２月僅小幅增長。

服務業就業持續改善，市場高景氣度助力服務業就業連續第五個月保持擴張，但擴張略有放

緩。受此影響，服務業積壓工作量較２０２０年１１月略有減少。

繼上月錄得２０１０年８月後最強勁漲幅後，１２月服務業投入成本漲幅略有收窄，仍屬強

勁。服務業企業反映，年底用工成本和原料價格上升，導致各項費用攀升。受此影響，企業進一

步上調收費價格，加價幅度為２００８年２月以來最顯著。



＊未來半年宏觀經濟同比指標將更為強勁＊



企業家對經濟前景依然非常樂觀，服務業經營預期指數刷新２０１１年５月以來的新高。服

務業企業家普遍相信，疫情一旦結束，全球經濟狀況將轉強，加上公司的擴張計劃，預期未來一

年經營活動會因此有所增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情對國內經濟的負面影響進一步消退，製造業和服

務業持續復甦。預計後疫情時代的經濟恢復還將持續數月，考慮到２０２０年上半年的低基數效

應，未來半年宏觀經濟同比指標將更為強勁。

與此同時，需要重點關注原材料價格快速上漲導致企業成本增加及其對就業的負面影響，這

對於疫情期間相關寬鬆政策的退出設計尤為重要。（ｗｌ）

