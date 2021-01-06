【ＦＯＣＵＳ】參院話事權快揭盅，美債息率升暗藏密碼



【ＦＯＣＵＳ】決定參議院控制權誰屬的佐治亞州第二輪投票，周三（６日）凌晨進入點票

階段。最後２席是由民主黨奪得、還是獲共和黨險守，將左右拜登未來４年施政步調，乃至花旗

國財政刺激規模、股債匯市走向。

扭盡六壬試圖反轉總統大選結果的侵侵，無視早前電話錄音風波，周二（５日）再簽署行政

命令禁止支付寶、微信支付等８個與中國相關應用，再向「侵粉」展示強硬姿態，誓要用盡最後

權力，令繼任者跛腳難行。而十年期美債孳息率最新升穿１％，或暗藏勝負密碼。



＊民主黨倘贏兩席，將開財政刺激等綠燈＊



過去２０年總統大選皆「一心向紅」的南部州佐治亞，去年１１月由拜登憑１１７７９張普

選票優勢險勝轉藍；惟２席參議院職位誰屬，因４位候選人皆未贏得逾半選票，而改在周二進行

第二輪投票。

目前，民主、共和兩黨參議院席位之比為４８：５０，倘前者的３３歲新秀Ｊｏｎ

Ｏｓｓｏｆｆ及５１歲的非裔牧師Ｒａｐｈａｅｌ Ｗａｒｎｏｃｋ，能夠成功取代後者現任參

議員Ｄａｖｉｄ Ｐｅｒｄｕｅ（７０歲）及Ｋｅｌｌｙ Ｌｏｅｆｆｌｅｒ（５０歲），將意

味自２０１４年來一直跟參議院控制權施諸交臂的民主黨，將憑５０席及副總統賀錦麗以議長身

份的關鍵投票權，為拜登雄心勃勃的財政刺激、稅收改革、新能源投資等大開綠燈。

反之，如兩位共和黨參議員成功連任，即使Ｋｅｌｌｙ Ｌｏｅｆｆｌｅｒ的任期僅為２年

，仍恐令拜登的關鍵閣員任命，以及紓困、環保、醫療、移民等法案或面臨重重掣肘。



＊侵侵有權用盡，警告「最後一道防線」＊



鑒於此，拜登周一（４日）往佐治亞為民主黨候選人拉票時就稱，投票給Ｊｏｎ和牧師，「

你可以立

即改變自己和所有美國人的生活，因為這將終止華盛頓對２０００美元紓困支票的障礙（參議院

早前否決此法案）」，明言若票投共和黨，「這筆錢將立即從門外消失。」

而上周六（２日）致電佐治亞共和黨籍州務卿Ｂｒａｄ Ｒａｆｆｅｎｓｐｅｒｇｅｒ，要

求其「找出１１７８０張選票」以證明其獲勝的侵侵，就無視電話門風波遭媒體曝光，周一同在

佐治亞拉票，稱今次投票是反對民主黨控制參議院的「最後一道防線」，警告若任由民主黨既奪

取白宮又奪取參議院，「我們將像地獄般戰鬥，我現在就告訴你。」

在１１月的首輪投票中，兩位共和黨候選人Ｐｅｒｄｕｅ、Ｌｏｅｆｆｌｅｒ，分別以

４９﹒７％ ＶＳ ４７﹒９％、２５﹒９％ ＶＳ ３２﹒９％得票率，一領先一落後對手；

為吸引郊區白人「侵粉」票，Ｌｏｅｆｆｌｅｒ就許諾，一旦成功連任，將就選舉人票投票結果

提出質疑，而侵侵就有權用盡，再簽署行政命令禁止支付寶、微信支付等８個與中國相關應用；

而民主黨就一如既往力谷有色人種投票率。



＊資金或續轉向周期及價值股，美元看弱＊



Ｗａｒｎｏｃｋ已反超Ｌｏｅｆｆｌｅｒ，而而Ｐｅｒｄｕｅ則以不到０﹒５個百分點領先

Ｏｓｓｏｆｆ。隨著１１月由拜登大勝的主要縣之一的Ｄｅｃａｌｂ、亞特蘭大都會區的

Ｃｏｂｂ點票仍在進行中，《紐約時報》仍預計兩位民主黨候選人有逾九成機會勝出。

倘若事實真的如此，分析師預計在民主黨未來大幅增加刺激性支出的前景下，債券將遭拋售

（十年期美債孳息率最新已攀上１％關，為去年３月來首次）；資金將轉向周期性股票及價值股

；並可能進一步削弱美元。高盛就指，最近實施的９０００億美元一攬子紓困方案有望再加碼

６０００億美元。

無論拜登能否如願「全面執政」，政治風險諮詢公司歐亞集團（Ｅｕｒａｓｉａ

Ｇｒｏｕｐ）都預期，２０２１年中美競爭都可能波及新戰線，如綠色能源技術。近期表現一馬

當先的光伏等新能源股，會否逆風在前？值得留意。

