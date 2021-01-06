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即市新聞

06/01/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》疫情加速網購發展，物流股受惠可留意

　　《投資智慧》網購流程近年發展成熟，由選購商品，到支付及收貨，整個過程可以最快在半
個小時至一個小時內完成。在網購系統，物流擔當著不可或缺的作用。在新冠肺炎疫情下，封城
或居家令等措施的實行，也讓消費者加速適應網購，更多用戶選擇通過線上平台購買日常生活所
需，令物流顯得額外重要，而物流股份亦能受惠。
　
　　而其中較明顯例子，圓通國際（０６１２３）公布，截至去年１２月底止年度，預期按年純
利大幅增加不少於６倍。２０１９年股東應佔盈利２６１０﹒１萬元。歐美新型冠狀病毒疫情下
對於健康及醫療用品的需求大幅上升，得益於海外子公司業務往來及海外貨運代理業務合作夥伴
的業務網絡，集團擁有大量包機業務。同時，新型冠狀病毒疫情下空運航班數量大幅減少，受惠
於與航空公司的長期合作及良好業務關係，集團能獲得倉位保障以滿足客戶需求。
　
　　另外，投資者亦可留意本地２０２０年上市的半新股嘉泓物流（０２１３０），集團定位於
高端時尚及精品葡萄酒物流服務。２０２０年８月，集團與母公司簽訂協議，負責在明年３月底
前，由上海運送乳膠手套至英國，由於運送醫療物資的毛利率高，相信２０２０年的利潤會錄得
良好增長。另外，集團正利用上市資金開拓葡萄酒電商平台及自家Ｂ２Ｃ配送服務，預期
２０２１年逐漸走上軌道，未來增長潛力巨大。加上，集團日前與海南國際經濟發展局聯合舉辦
海南免稅市場產業發展線上推介會並簽署合作備忘錄。雙方將推進海南國際旅遊消費中心建設，
為中國國際消費品博覽會高端消費品物流服務提供方案，相關新訂單，成為集團增長新動力。受
惠於國內奢侈品銷售強勁增長，相信集團訂單充裕，有利增加集團價值。近日股價更突破橫行區
間，相信走勢會進一步轉強。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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