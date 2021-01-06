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即市新聞

06/01/2021 15:43

《師傅教路－黃瑋傑》圓通盈喜後炒高仍不算貴，買入博上６﹒９元

　　《師傅教路》圓通速遞國際（０６１２３）日前發出盈喜，預期截至２０２０年１２月３１
日止年度之收益及純利較２０１９年度均大幅增加，其中，純利增幅更不少於６００％。
　　圓通速遞核心業務為空運及海運貨運代理，並提供配套及合約物流服務（包括倉儲、配送及
清關）、國際快遞及包裹服務以及其他業務（包括合併付運、貨車運輸、一般銷售代理及手提急
件服務）。集團於２０１９年度錄得純利２６１０萬元，按照其盈利預告計算，其２０２０年度
純利將不少於１﹒８億元。

＊盈喜料年度多賺最少６００％＊

　　據圓通速遞指出，其２０２０年度業績大幅增長，主要由於歐美新型冠狀病毒疫情下對於健
康及醫療用品的需求大幅上升，而得益於海外子公司業務往來及海外貨運代理業務合作夥伴的業
務網絡，集團大量提供包機業務。此外，新型冠狀病毒疫情下空運航班數量大幅減少，而受惠於
與航空公司的長期合作及良好業務關係，集團能獲得倉位保障以滿足客戶需求。
　　儘管宏觀經濟嚴重受到新冠病毒疫情爆發的影響，跨境電子商務仍將是一個快速增長的市場
，集團已打造了跨境物流全鏈路服務，並與１８間位於１７個國家的郵政公司或快遞公司達成戰
略合作，同時以電商平台為包裹新引流渠道，借助強大的國內外物流資源協同與整合能力，加大
市場滲透力。

＊往績市盈率僅約１４倍不算貴＊

　　市場研究結果顯示，東南亞電子商務經濟市場是增長最快的市場之一，因此集團計劃於此領
域實施更多的投資及戰略計劃，並發展更多業務。根據集團全球化計劃，集團將加快「一帶一路
」沿線國家物流線路搭建，聯合菜鳥等戰略合作夥伴，打造中國及其他國家地區物流節點城市和
區域性國際物流樞紐。該公司股價昨日（５日）急升３２％，收報６﹒２元，但２０２０年度往
績市盈率僅約１４倍，仍不算昂貴。建議買入價為５﹒６元，目標６﹒９元，止蝕位５﹒１５元
。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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