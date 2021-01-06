《樓市亮話－湯文亮》２０２１年樓市如開河的魚

《樓市亮話》我在外國讀大學時，有一個中國同學，畢業後回國做政府公務員，官運亨通，

官拜市領導，正所謂富貴若不還鄉，如錦衣夜行，於是在十幾年前，請了幾個舊同學到他所管轄

的市作客，當然不是作客那麼簡單，而是讓我們了解北方在結冰的河流如何捉魚，真的是大開眼

界，捉魚的網長度超過一公里，要用拖拉機起網，如果是網網千斤就大鑊，起碼是千斤的百倍，

同學做領導，不斷與漁民互相祝賀，飲酒是少不了，我的同學酒量其實不太好，但當日飲酒不停

，仲同其他人講，寧傷身體，莫傷感情，國內是這樣做官，唔知香港官員會不會話寧傷身體，莫

傷感情。



我問同學，點解可以有咁多魚，同學話，北方有一句話，封河的蝦，開河的魚，在冬天河流

結冰前，河蝦是非常肥美，但北方人不會捕捉河蝦，因為這是河流冰封後河魚的糧食，當河流解

封，河魚自然又大又肥美。



有不少人問我明年樓市預測，我話應該好似開河的魚，在疫情下，香港冰封一年，今年很少

國內人到香港買樓，不過，國內的購買力並沒有消失，只是暫時積聚，而且，去年港元隨美元下

跌，令到國內購買力大幅增加，如果香港能夠在今年上半年解封，即使是單向性，樓價亦會大幅

飆升，這是利好樓市最大因素，如果今年不解封又作別論。



有分析員話，受社運影響，不少人賣樓移民，樓價一定會大跌，我認為如果要賣樓移民不如

唔好移，其實，各國對吸納香港的移民並不太理想，所以不斷將移民條件降低，去台灣只需要

２００萬台幣，如此低廉價錢，唔需要賣樓才可以移民，不過，去台灣算不算移民我又不太肯定

。



有人話香港樓市悲情，仲有人買樓，今年樓價應該大跌，我都唔知點講，香港樓市連升１１

年，去年在社運及疫情下只是跌了１﹒０７％，點解會俾人話是悲情樓市，反過來說就差不多，

即是香港連跌１１年，去年升１﹒０７％才可以話悲情樓市。



有老友話唔好亂講咁多，用到開河的魚咁複雜，２０２１年樓市升幾多或者跌幾多，但唔准

用＋－１０％，這是廢話，我認為今年樓市會升５－１５％，理由是開河的魚。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

