  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2021 09:20

【國安立法】湯家驊：暫時看不到民主派初選違反港區國安法

　　《經濟通通訊社６日專訊》一批去年參與立法會選舉３５＋初選民主派人士，今早遭香港警
務處國安處上門拘捕，涉及「顛覆國家政權罪」，據報至少有５０人被捕。行政會議成員、資深
大律師湯家驊今早在《商業電台》節目上表示，暫時看不到民主派初選如何違反港區國安法，即
使初選時有參選人提及若成功進入立法會，將否決財政預算案，他認為議員否決政府議案屬正常
行為，而否決本身並不會顛覆特區政權。
　　湯家驊表示，唯一有機會違反港區國安法的情況，就是議員否決所有政府撥款，令政府難以
運作，便屬於嚴重干擾政權機關履行職責，但仍要視乎初選背後是否涉及其他非法行為，例如運
作的資金屬於違法，他認為現時不應只看表面就下定論。

＊鍾劍華：警方拘捕行動要收威嚇效果＊

　　香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，接獲通知得悉有警員早上到民意研究所行政總裁鍾
庭耀住所搜查，而他本人今早亦收到警方電話，詢問其住址，希望他協助調查。鍾劍華已預約明
天到警察總部協助調查。他相信警方拘捕多名與初選有關人士是要做到一網打盡，達到威嚇效果
，他強調民意研究所只負責操作初選，即使建制派有類似舉行初選的需要，都會幫忙。他透露民
意研究所全部１０多職員都有參與初選工作，義工則涉及幾百人。（ｃｌ）（ｚｚ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/01/2021
《神州經脈》紐交所撤三電訊摘牌決定　滬深300創十三年收市高
財經熱話05/01/2021
紐交所突收回除牌決定　三大中資電訊股報復式反彈　專家籲趁高套現換馬
開市Good Morning05/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：藥明生物短炒具值博率
中國故事04/01/2021
《神州經脈》三中資電訊商遭除牌　滬指突破三千五　人幣兩年半高
財經熱話04/01/2021
【大國博弈】黃偉康：中資電訊股宜沽貨止蝕　港交所中長線部署
FOCUS04/01/2021
【FOCUS】央媽出手限房貸　人口斷崖難忽視
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>