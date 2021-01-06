【國安立法】湯家驊：暫時看不到民主派初選違反港區國安法

《經濟通通訊社６日專訊》一批去年參與立法會選舉３５＋初選民主派人士，今早遭香港警

務處國安處上門拘捕，涉及「顛覆國家政權罪」，據報至少有５０人被捕。行政會議成員、資深

大律師湯家驊今早在《商業電台》節目上表示，暫時看不到民主派初選如何違反港區國安法，即

使初選時有參選人提及若成功進入立法會，將否決財政預算案，他認為議員否決政府議案屬正常

行為，而否決本身並不會顛覆特區政權。

湯家驊表示，唯一有機會違反港區國安法的情況，就是議員否決所有政府撥款，令政府難以

運作，便屬於嚴重干擾政權機關履行職責，但仍要視乎初選背後是否涉及其他非法行為，例如運

作的資金屬於違法，他認為現時不應只看表面就下定論。



＊鍾劍華：警方拘捕行動要收威嚇效果＊



香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，接獲通知得悉有警員早上到民意研究所行政總裁鍾

庭耀住所搜查，而他本人今早亦收到警方電話，詢問其住址，希望他協助調查。鍾劍華已預約明

天到警察總部協助調查。他相信警方拘捕多名與初選有關人士是要做到一網打盡，達到威嚇效果

，他強調民意研究所只負責操作初選，即使建制派有類似舉行初選的需要，都會幫忙。他透露民

意研究所全部１０多職員都有參與初選工作，義工則涉及幾百人。（ｃｌ）（ｚｚ）

