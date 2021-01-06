【國安立法】美國國務卿提名人關注大批香港民主派人士被捕

《經濟通通訊社６日專訊》多名曾參與民主派初選的人士，今早被警方上門拘捕。獲美國候

任總統拜登提名出任國務卿的布林肯（Ａｎｔｏｎｙ Ｂｌｉｎｋｅｎ）表示，大批香港民主派

人士被捕，是對勇敢主張普世權利人士的侵犯，表明拜登和賀錦麗政府會和香港人民站在一起，

反對北京鎮壓民主。

美國共和黨的眾議員巴克表示，北京繼續打壓民主，他會與香港的「自由鬥士」站在一起。

同屬共和黨的參議員布萊克本指，香港的「自由鬥士」可能因為舉行民主選舉而被定罪，或面臨

終身監禁的刑罰，形容現時只是北京行動的開始。

英國的保守黨人權委員會成員裴倫德提到，英方曾經簽署條約，承諾保障香港免於遭受現時

發生的事情，反問現時這些承諾去了哪裡。



＊瑞典商會主席：對香港商業活動造成重大負面影響＊



香港瑞典商會主席鄔德彬（Ｋｒｉｓｔｉａｎ Ｏｄｅｂｊｅｒ）在社交網站形容香港發生

的是「政治鎮壓」，對商業活動造成重大負面影響。他表示，對香港法治情況產生合理疑問，加

上香港形象惡化，反問為何要留在成本愈來愈高的香港營商。（ｓｌ）（ｚｚ）

