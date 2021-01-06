  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2021 12:07

【國安立法】美國國務卿提名人關注大批香港民主派人士被捕

　　《經濟通通訊社６日專訊》多名曾參與民主派初選的人士，今早被警方上門拘捕。獲美國候
任總統拜登提名出任國務卿的布林肯（Ａｎｔｏｎｙ　Ｂｌｉｎｋｅｎ）表示，大批香港民主派
人士被捕，是對勇敢主張普世權利人士的侵犯，表明拜登和賀錦麗政府會和香港人民站在一起，
反對北京鎮壓民主。
　　美國共和黨的眾議員巴克表示，北京繼續打壓民主，他會與香港的「自由鬥士」站在一起。
同屬共和黨的參議員布萊克本指，香港的「自由鬥士」可能因為舉行民主選舉而被定罪，或面臨
終身監禁的刑罰，形容現時只是北京行動的開始。
　　英國的保守黨人權委員會成員裴倫德提到，英方曾經簽署條約，承諾保障香港免於遭受現時
發生的事情，反問現時這些承諾去了哪裡。

＊瑞典商會主席：對香港商業活動造成重大負面影響＊

　　香港瑞典商會主席鄔德彬（Ｋｒｉｓｔｉａｎ　Ｏｄｅｂｊｅｒ）在社交網站形容香港發生
的是「政治鎮壓」，對商業活動造成重大負面影響。他表示，對香港法治情況產生合理疑問，加
上香港形象惡化，反問為何要留在成本愈來愈高的香港營商。（ｓｌ）（ｚｚ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS06/01/2021
【FOCUS】參院話事權快揭盅　美債息率升暗藏密碼
開市Good Morning06/01/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：中資電訊股難現反彈浪
中國故事05/01/2021
《神州經脈》紐交所撤三電訊摘牌決定　滬深300創十三年收市高
財經熱話05/01/2021
紐交所突收回除牌決定　三大中資電訊股報復式反彈　專家籲趁高套現換馬
開市Good Morning05/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：藥明生物短炒具值博率
中國故事04/01/2021
《神州經脈》三中資電訊商遭除牌　滬指突破三千五　人幣兩年半高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>