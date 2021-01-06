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06/01/2021 11:58

【國安立法】劉兆佳：港府曾警告初選或違法，政治空間未大幅受損

　　《經濟通通訊社６日專訊》多名曾參與民主派初選的人士，今早被警方上門拘捕。全國港澳
研究會副會長劉兆佳指，港府去年已預先作出警告，指初選活動可能涉嫌違反國安法，如果當局
不採取行動，國安法權威和震懾效用會大大減少。他又認為，今次行動不等於港人的政治活動空
間大幅受損，指法庭的判決將有助釐清一些政治行為是觸犯國安法，令日後政治人物可以遵循。
　　對於拘捕行動會否引發更多西方國家對中國和香港的制裁，劉兆佳相信，西方國家亦要考慮
中國和香港市場對自身經濟的利益，以及中國可能採取的反制措施。

＊湯家驊：暫未看到民主派初選違反國安法＊

　　行政會議成員、資深大律師湯家驊今早在電台節目上表示，暫時看不到民主派初選如何違反
港區國安法，即使初選時有參選人提及若成功進入立法會，會否決財政預算案，他認為議員否決
政府議案是正常行為，而否決本身不會顛覆特區政權。他認為仍要視乎初選背後是否涉及其他非
法行為，例如運作的資金屬於違法，指現時不應只看表面就下定論。
　　不過，他亦提到如果否決所有撥款以致政府沒有資金進行管治工作，或被視為嚴重干擾政權
機關履行職責。（ｓｌ）（ｚｚ）

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