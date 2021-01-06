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06/01/2021 17:54

【企業盈警】迪信通料去年淨利潤按年減少５０％至７０％

　　《經濟通通訊社６日專訊》迪信通（０６１８８）發盈警，預期集團２０２０年度淨利潤按
年下降５０％至７０％，２０１９年度淨利潤為２﹒５７億元人民幣。
　　去年淨利潤下降主要是由於受新冠肺炎疫情防控及上游供應商產能不足的影響，公司線上線
下銷售渠道業績下降。（ｓｌ）

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