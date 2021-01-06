【新冠肺炎】本港今日新增２５宗確診，７宗源頭不明

《經濟通通訊社６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增

２５宗新冠肺炎確診個案，３宗是輸入病例，餘下２２宗本地個案中，有７宗源頭不明。另有

多宗初步陽性個案。

１５宗病例與其他個案相關，當中有１宗是將軍澳藍田隧道個案的工作人員，另有２名為將

軍澳藍田隧道個案的緊密接觸者。（ｃｗ）

