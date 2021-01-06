【香港政情】正尋求美國政治庇護的梁頌恆被法官頒令破產

《經濟通通訊社６日專訊》青年新政立法會前議員梁頌恆正身處美國華盛頓尋求政治庇護。
高等法院下午開庭處理針對梁的破產呈請，梁沒有任何律師代表出庭，聆案官頒令他正式破產，
並會把破產令以郵寄及電郵方式通知他。
梁頌恆因拖欠立法會９３萬元的已發放酬金、利息及訟費，遭行管會入稟追討欠款，行管會
再於去年８月入稟高院要求頒令梁頌恆破產。梁早前已宣布與香港家人斷絕一切關係。（ｃｌ）
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