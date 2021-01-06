【新冠肺炎】張竹君：疫情似有緩和跡象，但要保持謹慎

《經濟通通訊社６日專訊》本港今日新增２５宗新冠肺炎確診個案，為第四波疫情以來新低

。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，疫情看來有緩和跡象，但仍有７宗源頭不明個

案，不確定是否已掌握全數社區個案，可能有個案無病徵或還未求醫，所以仍要保持謹慎。



＊黃大仙心理衛生會艾齡樓多人緊急撤離＊



本港今日錄得３宗是輸入病例，分別由印度、埃塞俄比亞和俄羅斯抵港，餘下２２宗本地個

案中，包括１宗將軍澳藍田隧道地盤的工人，以及２名地盤工人群組的緊密接觸者。黃大仙心理

衛生會艾齡樓１名住客確診，３７人列作緊密接觸者昨天已緊急撤離。

至於７宗源頭不明，包括巴士司機、售貨員、外傭、家庭主婦、鏟車司機及其他公司的裝修

員工等。



＊屯門醫院放射師初步確診＊



今日再多一幢大廈要強制檢測，就是馬鞍山頌安邨頌智樓。衛生防護中心昨日公布要強制檢

測的長沙灣寶熙苑榮熙閣，衛生防護中心更正指，早前兩個有確診者的單位屬同層，另外同層其

中一個相鄰單位再有人確診，正了解最新的確診者是否與早前確診的鄰居認識，累計有３個單位

有人確診。

此外，屯門醫院一位在核子醫學部工作的放射師初步確診，前日因不適到私家求診留樣本後

發現對病毒呈陽性，最後上班是上月３１日，工作期間無需進入高風險區域，一位曾一同用膳的

同事需要檢疫。（ｃｌ）

