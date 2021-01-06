【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院９５歲女病人離世，累計１５４人染疫亡

《經濟通通訊社６日專訊》醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，再多一

名確診病人離世，死者為一名９５歲女病人，她有長期病患。本港至今累計有１５４名確診者病

逝。

據悉，女病人是東華三院何玉清翠柳頤庭院友，屬於跳舞群組。她上月６日入住瑪嘉烈醫院

，發現確診，至２３日康復解除隔離，２８日轉到北大嶼山醫院繼續留醫，其後情況轉差，到昨

日下午離世。（ｃｌ）

