【新冠肺炎】瑪嘉烈醫院９５歲女病人離世，累計１５４人染疫亡

《經濟通通訊社６日專訊》醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，再多一
名確診病人離世，死者為一名９５歲女病人，她有長期病患。本港至今累計有１５４名確診者病
逝。
據悉，女病人是東華三院何玉清翠柳頤庭院友，屬於跳舞群組。她上月６日入住瑪嘉烈醫院
，發現確診，至２３日康復解除隔離，２８日轉到北大嶼山醫院繼續留醫，其後情況轉差，到昨
日下午離世。（ｃｌ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事06/01/2021
《神州經脈》美國禁8款中國APP 河北疫情急擴 A場續探高位
|香港政情06/01/2021
【國安立法】53名民主派被捕 警方：攬炒計劃圖癱瘓政府
|板塊分析06/01/2021
疫情助線上銷售 安踏體育多品牌搶佔市場
|剖析天下06/01/2021
巴西經濟增長 仍靠鐵礦石出口
|FOCUS06/01/2021
【FOCUS】參院話事權快揭盅 美債息率升暗藏密碼
|開市Good Morning06/01/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：中資電訊股難現反彈浪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰