  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2021 08:07

【企業盈喜】普拉達（０１９１３）２０２０年度錄未計息稅前盈利

　　《經濟通通訊社６日專訊》普拉達（０１９１３）公布，由於新冠肺炎大流行造成的非常情
況，在去年下半年，儘管受到持續店舖關閉，數目佔平均９％店舖網絡影響，但銷售逐漸復甦，
最終在去年１２月的零售銷售全面恢復到２０１９年水平，並恢復利潤率而抵銷去年上半年所錄
赤字，從而２０２０年財政年度得以錄得未計利息及稅項前盈利（ＥＢＩＴ）正數作結。
　　該集團指，在去年下半年，新冠肺炎大流行對零售渠道按固定匯率計算的影響收窄至平均負
６％，當中歐洲及日本因旅客流量不足而受到影響，而美洲、中東、俄羅斯以及最重要的是亞太
地區則錄得良好表現，特別是內地，錄得５２％增長。
　　此外，為配合集團策略而令批發銷售額減少，於２０１９年開展並一直維持此銷售策略以維
護品牌形象。目前零售渠道佔總銷售額約９０％，而對質量和產品組合的審慎管理有助於恢復利
潤率。
　
＊嚴格控制投資存貨改善淨財務狀況＊

　　該集團又指，採取現金產生及嚴格控制投資，尤其是原材料及製成品存貨，使淨財務狀況較
年初有所改善。行政總裁Ｐａｔｒｉｚｉｏ　Ｂｅｒｔｅｌｌｉ表示，面對重重困難，以及在未
來數月很可能持續不確定因素下，仍能取得正面業績，並且能夠持續迅速應對市場轉變。
（ｗｈ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/01/2021
《神州經脈》紐交所撤三電訊摘牌決定　滬深300創十三年收市高
財經熱話05/01/2021
紐交所突收回除牌決定　三大中資電訊股報復式反彈　專家籲趁高套現換馬
開市Good Morning05/01/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：藥明生物短炒具值博率
中國故事04/01/2021
《神州經脈》三中資電訊商遭除牌　滬指突破三千五　人幣兩年半高
財經熱話04/01/2021
【大國博弈】黃偉康：中資電訊股宜沽貨止蝕　港交所中長線部署
FOCUS04/01/2021
【FOCUS】央媽出手限房貸　人口斷崖難忽視
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞FINE JAPAN優之源 日本納豆+沖繩黑醋膠囊

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>