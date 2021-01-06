【企業盈喜】普拉達（０１９１３）２０２０年度錄未計息稅前盈利

《經濟通通訊社６日專訊》普拉達（０１９１３）公布，由於新冠肺炎大流行造成的非常情

況，在去年下半年，儘管受到持續店舖關閉，數目佔平均９％店舖網絡影響，但銷售逐漸復甦，

最終在去年１２月的零售銷售全面恢復到２０１９年水平，並恢復利潤率而抵銷去年上半年所錄

赤字，從而２０２０年財政年度得以錄得未計利息及稅項前盈利（ＥＢＩＴ）正數作結。

該集團指，在去年下半年，新冠肺炎大流行對零售渠道按固定匯率計算的影響收窄至平均負

６％，當中歐洲及日本因旅客流量不足而受到影響，而美洲、中東、俄羅斯以及最重要的是亞太

地區則錄得良好表現，特別是內地，錄得５２％增長。

此外，為配合集團策略而令批發銷售額減少，於２０１９年開展並一直維持此銷售策略以維

護品牌形象。目前零售渠道佔總銷售額約９０％，而對質量和產品組合的審慎管理有助於恢復利

潤率。



＊嚴格控制投資存貨改善淨財務狀況＊



該集團又指，採取現金產生及嚴格控制投資，尤其是原材料及製成品存貨，使淨財務狀況較

年初有所改善。行政總裁Ｐａｔｒｉｚｉｏ Ｂｅｒｔｅｌｌｉ表示，面對重重困難，以及在未

來數月很可能持續不確定因素下，仍能取得正面業績，並且能夠持續迅速應對市場轉變。

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