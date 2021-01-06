【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１１４﹒６億人幣，買中移動騰訊沽長汽

《經濟通通訊社６日專訊》恆指全日先低後高，收市刷新逾十個月高，低開１９１點後曾挫
３２２點，見２７１５０點全日低，之後紐交所突然取消將三大電訊商除牌之決定，港股大拗腰
；下午恆指曾飆２１７點，高見２７６９０，創去年２月２０日以來新高。其後升幅收窄至少於
９０點，不過收市競價時段明顯嘜高。恆指最終收升１７７點或０﹒６４％，報２７６４９。
按額度計算，北水全日淨流入１１４﹒６億元人民幣，減少１６﹒７％。北水淨買入最多的
個股依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）；淨
賣出最多的依次是長城汽車（０２３３３）、比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）
。
主板成交２１５０﹒２９億元增加１７﹒７％。其中港股通成交５１８﹒８億元，佔總成交
２４﹒１％。
＊北水掃中移動，淨流入逾３０億＊
紐交所突然取消將三大電訊商除牌之決定，中國移動升５﹒１３％報４６﹒１元，北水淨買
入３０﹒１億元。
騰訊控股升１﹒９２％報５８３﹒５元，北水淨買入１７﹒７億元。
中芯國際跌９﹒６１％報１９﹒４８元，北水淨買入１６﹒４億元。
長城汽車跌６﹒５１％報２５﹒１５元，北水淨賣出７﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
中國移動 （００９４１） ３０﹒１４
騰訊控股 （００７００） １７﹒６６
中芯國際 （００９８１） １６﹒３９
中國海洋石油 （００８８３） ９﹒４７
藥明生物 （０２２６９） ３﹒１８
淨沽出最多港股：
長城汽車 （０２３３３） －７﹒５０
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒０１
美團 （０３６９０） －０﹒５０
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（ｃａ）
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