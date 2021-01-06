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06/01/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１１４﹒６億人幣，買中移動騰訊沽長汽

　　《經濟通通訊社６日專訊》恆指全日先低後高，收市刷新逾十個月高，低開１９１點後曾挫
３２２點，見２７１５０點全日低，之後紐交所突然取消將三大電訊商除牌之決定，港股大拗腰
；下午恆指曾飆２１７點，高見２７６９０，創去年２月２０日以來新高。其後升幅收窄至少於
９０點，不過收市競價時段明顯嘜高。恆指最終收升１７７點或０﹒６４％，報２７６４９。
　　按額度計算，北水全日淨流入１１４﹒６億元人民幣，減少１６﹒７％。北水淨買入最多的
個股依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）；淨
賣出最多的依次是長城汽車（０２３３３）、比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）

　　主板成交２１５０﹒２９億元增加１７﹒７％。其中港股通成交５１８﹒８億元，佔總成交
２４﹒１％。

＊北水掃中移動，淨流入逾３０億＊

　　紐交所突然取消將三大電訊商除牌之決定，中國移動升５﹒１３％報４６﹒１元，北水淨買
入３０﹒１億元。
　　騰訊控股升１﹒９２％報５８３﹒５元，北水淨買入１７﹒７億元。
　　中芯國際跌９﹒６１％報１９﹒４８元，北水淨買入１６﹒４億元。
　　長城汽車跌６﹒５１％報２５﹒１５元，北水淨賣出７﹒５億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　３０﹒１４
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１７﹒６６
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　１６﹒３９
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　９﹒４７
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　　３﹒１８

　　淨沽出最多港股：
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　－７﹒５０
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　－１﹒０１
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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