《日入而息》警拘５３人涉顛覆國家政權罪，美國禁８款中國ＡＰＰ



《今天重點》﹡警方今早拘捕５３人涉顛覆國家政權罪，凍結１６０萬；李桂華稱警方向幾

家傳媒派「提交令」，不涉採訪資料；李家超稱有人圖謀歹毒計劃癱瘓政府

，警方有必要行動；中聯辦表示堅定支持香港警方依據香港國安法執法

﹡多名民主派人士被拘，外交部：支持香港警方依法履職

﹡標普道瓊斯指數公司：取消剔除中國三大電訊商ＡＤＲ

﹡特朗普簽署行政命令，禁止支付寶及微信支付相關交易；外交部表示美方對

中國Ａｐｐ措施影響中企，亦不利己

﹡外電稱監管擬要求螞蟻分享消費者信貸數據，打破壟斷

﹡本港今日新增２５宗確診，７宗源頭不明；張竹君稱疫情似有緩和跡象，但

要保持謹慎



《即日市況》﹡港股反覆升４２點收２７６９２點六連漲，科指創新高



《深滬股市》﹡滬指升０﹒６％五連陽探頂，兩市成交連續三日破萬億



《美元匯價》﹡美匯指數仍可望下試８８；歐元最新報１﹒２３３７╱３９，日圓最新報

１０２﹒８０╱８４



《公司資訊》﹡ＳＤＭ（０８３６３）發行６３５萬美元可換股票據

﹡中集安瑞科（０３８９９）中標國家能源集團加氫站設備採購項目

﹡泛海酒店（００２９２）出售佳兆業票據，套８０３０萬元

﹡消息指阿里巴巴（０９９８８）計劃本月發行最少５０億美元債券

﹡渣打（０２８８８）擬發１２﹒５億美元固定利率可轉換證券；渣打委任黃

翠芝為大中華及北亞地區可持續金融主管

﹡路勁基建（０１０９８）發行５億美元票據，票息５﹒２厘

﹡銘霖（０１１０６）安永顧智心陳景偉獲委任為清盤人，股份續停牌

﹡會德豐啟德ＭＯＮＡＣＯ料周內開價，首批推８０伙；會德豐去年售樓套現

１１５億，料今年樓價至少升５％

﹡雲頂新耀（０１９５２）早前已向新加坡提交旗下藥品的新藥上市申請；晚

期尿路上皮癌藥物獲國家藥監局批准臨床試驗

﹡中國新城鎮（０１２７８）去年底固定收益類項目投資組合總額約１２﹒７

億元人民幣

﹡中廣核電力（０１８１６）去年發電量增４﹒３％，上網電量增４﹒２％

﹡晉商銀行（０２５５８）無償劃轉７﹒１５億股內資股予山西省財政廳

﹡中銀航空租賃（０２５８８）去年自有飛機利用率為９９﹒６％



﹡鞍鋼（００３４７）壞帳將令去年股東淨利減少近２﹒４億元人民幣

﹡龍源電力（００９１６）去年全年發電量按年增加４﹒５９％

﹡劉俊辭任新疆新鑫礦業（０３８３３）總經理，齊新會接任



《神州民企》﹡騰訊（００７００）旗下財付通被罰８７７萬元人民幣，涉８項違規行為

﹡吉利汽車（００１７５）去年總銷量按年跌３％，今年銷售目標１５３萬部

增１６％



《中國要聞》﹡中國１２月財新服務業ＰＭＩ跌至５６﹒３，低預期

﹡外電稱監管擬要求螞蟻分享消費者信貸數據，打破壟斷

﹡廣州住建部整治商品房及銷售中介哄抬樓價等行為

﹡榮耀不在美國實體清單，料第三季出高通５Ｇ手機

﹡據報養老金今年將迎１７連漲，料上調幅度最多５％

﹡銀保監提示風險表示防範冒用銀行保險機構名義非法集資

﹡外交部表示美方對中國Ａｐｐ措施影響中企，亦不利己

﹡人行１００億逆回購利率持平，三天共收水４０００億

﹡全球乳制品交易價格指數上漲３﹒９％

﹡海航集團與波音就飛機維修優化項目達成合作

﹡財政部表示合理確定赤字率、地方政府專項債券規模

﹡上海因私出國人員明日起可預約免費接種新冠疫苗

﹡商湯科技上海打造城市級ＡＩ計算平台，預計明年竣工

﹡美台明日舉行政治軍事對話，大陸官媒稱「挑釁」

﹡美國禁與８家中國應用程式交易，滬深軟件股受打擊

﹡中汽協表示去年汽車行業累計銷量預估同比跌１﹒９％

﹡南京市消協稱餐廳不應強迫消費者掃碼點餐

﹡南通黨校設張謇學院培訓民營企業家，鼓勵實業救國

﹡江蘇省今年將改造１０００個城鎮老舊小區

﹡臨港試點取消外商投資人民幣資本金專用存款帳戶

﹡分析料華為今年排名大幅下降，佔比逾半消費業務最傷

﹡發改委表示取消供水供電供氣供暖環節不合規收費項目



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％止四連揚，美台明舉行政治軍事對話



《其他消息》﹡大律師公會葉巧琦稱未聽到成立量刑委員會充分理據

﹡多名區議員借出辦事處作初選票站，不獲發還營運開支

﹡李家超稱若外國政客協助許智峯棄保潛逃，警方會調查

﹡譚耀宗稱司法機關不可一成不變，倡多與內地人員交流

﹡李家超稱去年逾１７００人獲批「優才計劃」名額來港

﹡正尋求美國政治庇護的梁頌恆被法官頒令破產

﹡本港去年樓宇買賣合約按年跌２％，合約總值減少９﹒２％

﹡仲量聯行表示去年預售樓花同意書較五年平均數低３１％

﹡黃偉綸稱土地共享計劃收到不少查詢，但未接正式申請

﹡ＡＣＣＡ表示近六成受訪者對香港今年經濟看法悲觀

﹡政府表示現階段無意容許市民提早取回部分累算權益

﹡經民聯倡政府容許僱主及僱員停供強積金６個月

﹡深股通額度全日流走８１００萬元；滬股通額度全日用３２﹒３億元，陸股

通淨流入２億

﹡標普道瓊斯指數公司：取消剔除中國三大電訊商ＡＤＲ

﹡張德熙連任金銀業貿易場理事長

﹡瑞士嘉盛集團收購滿地可銀行香港及新加坡私人銀行業務

﹡美聯料今年山頂南區豪宅樓價上升５％至１０％

﹡港大料去年經濟收縮５﹒８％，今年首季增長２﹒６％



《國安立法》﹡ＡｂｏｕＴｈａｉ創辦人被捕，去年曾參加民主派初選

﹡工聯會表示針對民主派初選拘捕行動是應該和及時

﹡多名民主派人士被拘，外交部表示支持香港警方依法履職

﹡李家超稱有人圖謀歹毒計劃癱瘓政府，警方有必要行動

﹡李桂華稱警方向幾家傳媒派「提交令」，不涉採訪資料

﹡美國國務卿提名人關注大批香港民主派人士被捕

﹡消息表示人權律師關尚義被捕

﹡湯家驊稱暫時看不到民主派初選違反港區國安法

﹡劉兆佳稱港府曾警告初選或違法，政治空間未大幅受損

﹡鍾劍華稱６０萬初選投票人資料已銷毀，市民無須憂慮

﹡警方今早拘捕５３人涉顛覆國家政權罪，凍結１６０萬

﹡警方早上以涉嫌違反國安法為由，往黃之鋒住所搜查

﹡警方早上往立場新聞辦公室，要求負責人簽交出文件令

﹡警方行動針對有系統癱瘓香港團伙，不調查初選投票者

﹡警員到蘋果日報、立場新聞等辦公室，要求索取文件

﹡中聯辦表示堅定支持香港警方依據香港國安法執法

﹡陸委會對港警拘捕感震驚予以譴責，指基本法形同具文



《新冠肺炎》﹡本港今日新增２５宗確診，７宗源頭不明

﹡張竹君稱疫情似有緩和跡象，但要保持謹慎

﹡世衛專家遲遲未獲許可往武漢，華春瑩稱雙方還在協商

﹡河北５天過百感染，石家莊客運停運，藁城區列高風險

﹡河北省昨新增６３宗本地感染，無症狀感染佔４３宗

﹡南華早報表示香港將成立指揮中心追蹤新冠病毒傳播路徑

﹡恆生保險提升新冠肺炎保障金額至最高１０萬元

﹡楊潤雄稱暫時無需延長本學年或縮減學校假期

﹡中銀香港（０２３８８）旺角分行明日將恢復營業

﹡大連表示無三日內核酸檢測陰性證明不得離連

﹡國泰航空（００２９３）下周二起恢復自香港飛往倫敦希思羅機場航班

（ｚｚ）

