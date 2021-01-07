《盤前攻略》紐交所反口或影響投資者信心，港股今早料低開低走

《經濟通通訊社７日專訊》美國民主黨成功奪下參眾兩院，市場預期經濟增長或出現爆發性

增長，消息刺激道指再次破頂，盤中突破三萬一關，一度升６３１點高見３１０２２點，惟支持

特朗普的示威人士抗議，令美國國會大樓全面封鎖，暴力情況混亂令華盛頓市長當晚起實施宵禁

，美國升勢收窄。個股方面，資金轉撈舊經濟股，重型機械製造商卡特彼勒大漲５﹒５７％，為

表現最佳之道指成分股，另外銀行股同樣抽升，高盛漲５﹒４％，摩通升４﹒７％，運通揚３﹒

７％。道指最終收報３０８２９點，升４３７點或１﹒４４％；納指收報１２７４０點，升７８

點或０﹒６１％；標指收報３７４８點，升２１點或０﹒５７％。



＊夜期漲１８２點，ＡＤＲ全面下挫＊



港股夜期收報２７８１３點，升１８２點，高水１２１點。

港股ＡＤＲ比例指數跌２６２點收２７４３０點。預託證券全面下挫，騰訊跌４﹒３１％，

折合港元報５７０﹒８０元。匯控升５﹒４１％，折合港元報４３﹒７４元。友邦跌０﹒６７％

，折合港元報９４﹒５１元。長和跌０﹒６３％，折合港元報５５﹒７５元。中行跌１﹒２７％

，折合港元報２﹒６４元。國壽跌０﹒５２％，折合港元報１７﹒０１元。中海油跌２﹒６４％

，折合港元報７﹒１７元；中石化跌０﹒４２％，折合港元報３﹒６２元。阿里巴巴跌４﹒０９

％，折合港元報２２０﹒５９元。小米升０﹒４５％，折合港元報３４﹒０５元。美團跌２﹒２

８％，折合港元報３０２﹒９２元。



＊華府傳禁投資阿里騰訊，港股或失守２７５００＊



對於三大中資電訊商ＡＤＲ會否遭美國退市問題，紐約證券交易所最新表示，旗下監管部門

已認定３家內地電訊商不再適合掛牌，預計將影響到投資者信心，而有「黑期」之稱的新加坡Ｈ

Ｓ５０指數現報２７６０１點，跌９８點或０﹒３５％。有消息指美方有意禁止美國投資者投資

阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００），預計港股今早表現低開低走，有機會失守２７

５００點關口，短線而言對淡友仍有利，但同樣亦是長線投資者的買貨機會，特別是科技股，投

資者可多加留意。（ｕｌ）

