《國金與投資－曾廣標》拜登全面掌權美股怕甚麼？

《國金與投資》選舉落敗後的特朗普繼續不認輸要戰至最後一刻，甚至打電話要求喬治亞州

的共和黨的州務卿為他找出更多選票使能令他在該州超前拜登，此舉令到共和黨在該州參議員決

選陷於被動，共和黨很有可能兩席全輸，使民主黨可以靠副總統賀錦麗作為參議院議長的額外一

票取得參議院的話是權，即是參眾兩院都被民主黨控制，拜登可以順利落實他的政綱。



＊民主黨很可能控制兩院＊



元旦後美股反覆波動，說明了市場對於民主黨全面掌權的擔心。民主黨近年向左轉主張「劫

富濟貧」，雖然拜登算是跟隨奧巴馬的中間派，但不少民主黨人受到桑德斯和沃倫的「進步思想

」影響，不僅要求增加「免費午餐」，也對富裕的華爾街（ＷＡＬＬ ＳＴＲＥＥＴ）但貧窮和

備受疫情打擊的市民大眾（ＭＡＩＮ ＳＴＲＥＥＴ）這種現狀很不滿，逼使拜登必定要做些事

情。若共和黨無力在國會阻攔拜登行政當局推行急進的政策，加稅，對市場增加監管將是勢在必

行。因此，美股近日的反覆，反映出市場人士有不同的打算。



＊派錢後加稅 對華爾街不友善＊



假若拜登全面掌權，國會將會再通過新的數千億元「利民紓困」法案，除了對低下層和中產

增加派錢之外，也會加強對各州政府的撥款，使他們有更多資源進行抗疫。從大選結果來看，這

些做法符合現時美國主流民意。事實上，特朗普只是罵中國卻實質不抗疫，是導致美國疫情高居

於全球榜首的主因，華爾街可以視而不見股照炒，但市民大眾早已怨聲載道。



然而，就算是受益於股市上升的股民，也樂於收到更多資助，若把新一輪派錢由每一成年人

６００美元增加至２０００美元，小童減半，一家四口將可再收取６０００美元，相等於接近５

萬港元，除了可救急扶危外，也可使股民獲得額外資金入市。



＊特朗普新招謀續控制共和黨＊



有趣的是，特朗普為爭取民意，竟然也改變立場，主動提出應把派錢增至每人２０００美元

，還想逼令暫時仍由共和黨人控制的參議院通過落實。而當參議院共和黨領袖麥康奈爾拒絕後

，特朗普在推特公開斥責麥康奈爾等不聽話的共和黨元老。特朗普還欲逼使共和黨議員以及暫仍

兼任參議院議長的副總統彭斯「退回」對拜登當選的確認。此舉當然只是鬧劇一場，改變不了拜

登已當選的事實，也卻會令到共和黨內部分裂。特朗普打算今後繼續成為共和黨的「在野領袖」

，因此他不惜向不聽話的共和黨議會黨團領導層開火。



共和黨不少新進議員靠特朗普背書而上位，他們不敢輕言反叛從而失去特朗普死忠粉絲的支

持。未來的共和黨議員將很難保持團結，會分裂成親特朗普、反特朗普和扮中立的不同派別。特

朗普等待的是拜登執政失敗，而他本人四年後可捲土重來。



＊增開支強抗疫短期有利舊經濟＊



派錢和加稅就能解決問題嗎？特朗普當然不以為然，但他會鼓勵拜登落實政策，最終弄到新

的金融危機爆發！慷慨的財政政策及繼續大印銀紙買債的貨幣政策會釀成更大的資產泡沫，爆破

是遲早的事。但既然還有最後的盛宴，部分大戶會認為股可以繼續炒，只要順著拜登的政策便成

了。加企業稅和資本增值稅以及加強對市場監管，對華爾街是不友好，但預期拜登亦會全力抗疫

，大搞基建以增加就業機會，對股市某些傳統板塊是有利的。



＊小心拜登加資本增值稅＊



於是，資金近日只是從美國科網股流出，但回流舊經濟，令到納指升勢受阻，而道指卻又見

新高。要求加強監管科網活動已是大趨勢，這其實也是拜登和特朗普的「共識」，只留待拜登來

做而已。不過，若有風吹草動要加資本增值稅，即是沽出股票獲利也要交高稅，則到時美股必然

會出現整體較大幅調整。因此，凡是參與美股最後盛宴的美國國內外股民，都要密切留意這點。

《資深評論員 曾廣標》

