《缸邊隨筆－石鏡泉》美國蠢人無藥醫

《缸邊隨筆》美國有些人無藥醫，不是我講，是美國《華盛頓郵報》近日有文：《沒有任何

疫苗能夠終結美國的無知和不理性》，這個很文雅的文題，我們人土，只懂一句：人蠢無藥醫，

就最配今時內地媒體關於《華盛頓郵報》文章的報道，其文如下：



美國《華盛頓郵報》發表題為《沒有任何疫苗能夠終結美國的無知和不理性》的評論文章。

文章指出，美國在新冠大流行不到一年的時間裏研製出了新冠疫苗，但是疫苗或許可以把美國人

重新冠當中解救出來，卻無法治癒美國的「無知和不理性大流行」。



美國在科學領域的實力毋庸置疑，但是在科學領域不斷取得突破的同時，人們的無知也達到

了「近乎不可思議的地步」。文章認為，美國現在愈來愈符合「兩個國家」這個概念，大家都是

美國人，但卻是一國兩「智」。



兩個完全極端的群體，就像是不同星球的居民，在面對同一件事情的時候，表現截然相反。

這種「兩個國家」的概念，在美國愈來愈氾濫，貧富差距、種族問題、紅藍之分（共和黨和民主

黨矛盾），無不體現出美國當前的嚴重分裂局面。



文章認為，這一切的根源都是理性和不理性之間的分歧，全美大約三分之二的人屬於理性陣

營，另外三分之一的人，則生活在充滿假消息和陰謀論的地方，「假新聞大流行現象的存在，充

分解釋了，為甚麼美國擁有最先進的醫療技術，卻是新冠死亡人數最多的國家」。就拿新冠疫苗

來說，至少接近３０％的人受到陰謀論的影響，表示不會接種疫苗。



這意味著，美國很難通過接種疫苗的方式達到群體免疫的門檻，將會有大約１億人，繼續讓

新冠病毒不斷傳播，繼續對美國造成長期的危險。所以說，美國的病根不是新冠，新冠只是暴露

美國人無知的一面，疫苗能夠讓大部分人從疾病中得到解救，但是非理性大流行卻無藥可醫。



在美國一直存在反智主義，正常時期，大家會一笑了之，但是到了非常時期，反智主義讓美

國嘗到了苦果，從最初的「新冠是小流感」，到後來的「口罩能殺人」，再到現在的「疫苗是為

了控制人類」，一系列陰謀論，讓美國的疫情徹底失控。



讓人匪夷所思的是，已經死了３０多萬人了，仍然有相當一部分美國人堅持認為新冠是假的

，根本不存在。一個已經被新冠搞崩心態的國家，還有民眾不相信有新冠病毒，這種病，怎麼治

？



反智情緒在美國不斷蔓延並不是一個巧合，這個雷已經埋了很久了，然後特朗普點燃了導火

線，雷一下子就爆了。可是即便如此，依然沒能讓那些反智人群清醒，反而不斷尋找蛛絲馬跡，

試圖證明陰謀論是真實的。



照這個趨勢發展下去，就算美國有一天戰勝了疫情，陰謀論也不會消散，反而有可能因為此

次疫情，變得更有市場。這種現象在西方世界普遍存在，且愈是跟美國走得近，受到的影響就愈

深，看看巴西和英國就知道，反智主義不是傳染病，但傳播能力不比任何一個傳染病弱。



＊美三分一人 不肯戴口罩＊



一如《華盛頓郵報》文所言，美國有世界上最先進的醫療系統，但就死了３６﹒６多萬人，

全球死於新冠病毒人最多。美國也有很強的疫苗研發技術，但生產了出來，就不能在所需時限，

連打兩劑，即是會將疫苗的有效力拉了下來（藥廠如是說），原因是有班「蠢人」？「聰明人」

？堅信這個新冠病毒是不存在，只是政府的愚民政策，旨在剝奪人民的自由，所以這班人（估計

佔３億美國人中的１億）就不肯戴口罩，不接受社交距離。所以美國才有接近２２００萬人染上

新冠病毒，患病人數竟大幅多於醫療衛生差，人口是美國三倍多的印度。



美國在這次疫情中的「世界第一」表現，不是因為他們教育程度低、衛生意識差。而只是一

樣：偏執。俗稱：死牛一邊頸，死蠢。



對於這些蠢美國人，連他們的醫衞局主腦福奇，也束手無策，因為世上尚未有一種醫「蠢」

的藥。



這三分一的死蠢美國人會累死另外那三分二不蠢的美國人，因為那麼多的新冠病毒患者，會

使美國經濟遲遲未能回歸正軌，不單累死美國，亦會累到全世界。



有些美國人不單在新冠病毒上「蠢」，亦在外交事務上蠢。這批美國「聰明人」還想將３０

年前那套對付蘇聯的方法來對付中國，但中國會怎樣應付，走著瞧。可以肯定美國所預期的蘇聯

翻版，在中國出現不了。反之，１月６日，如選定下任美總統事上，會否帶來分裂的美國？



但無論如何，特朗普及其一伙的「蠢人」、「聰明人」已告訴了世界，美國偉大之一，就是

有三分一人是「蠢」的，無藥醫，這是全球最大的「蠢人」集中地。咁多「蠢人」，美國的國際

地位能不旁落。



２０２０年庚子年變最大的變，怕是《華盛頓郵報》知道，他們有三分一同胞是蠢的。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

