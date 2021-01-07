【新舊兩難】譚朗蔚：中港銀行股可作收息之選，阿里跌勢已成要沽

《經濟通通訊社記者吳藹林７日報道》華府擬將阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７０

０）列入投資黑名單的消息，一舉將兩股昨日的升勢打回原形，半日更曾挫５﹒９％及４﹒７％

；相反中港銀行股發力追落後，重磅匯控（００００５）曾漲５﹒５％兼創逾一個月高。有分析

員指，投資者可以收息角度持有中港銀行股，至於騰訊和阿里不建議持有。



＊恢復派息已反映，匯控難望大幅再升＊



富昌證劵聯席董事譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，上半年看好舊經濟板塊，但多為航運、

內需消費品等股份，銀行股預期並不會特別跑出，投資者可以收息角度持有中港銀行股，其中本

地銀行股最壞的時候已過去，認為匯控和渣打（０２８８８）恢復派息初時不會多派，現時股價

已反映相關預期，因此匯控難再有低位反彈六成的情況出現，但現時可先儲貨，目標上望４６元

；而渣打目標看６０元，止蝕位放在４７元。

譚朗蔚對本地銀行股看法較為保守，但對於短炒內銀股方面認為亦不值博，然而他表示，投

資若希望買入內銀投資，可選擇招行（０３９６８）和建行（００９３９），按往績走勢看，前

者上望６０元，投資者可望是賺息又賺價；後者股價穩定性較高，上望６﹒５元。



＊阿里巴巴負面因素多，股價大回小漲＊



美國總統特朗普卸任前發力打擊中資企業，譚朗蔚認為，華府若把騰訊和阿里巴巴列入黑名

單對兩股影響大，而阿里跌勢已成，加上有螞蟻、反壟斷、打壓社區團購等負面因素困擾，預期

即使有反彈亦是大回小漲，持貨者現時應沽貨。至於騰訊的情況較為簡單，他預期股價於５６４

元至６００元區間橫行，若沒有跌穿５６４元，可繼續持有。

