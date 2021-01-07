《專家之言－李偉傑》港股短線有能力挑戰２８０００點或更高水平

《專家之言》踏入２０２１年港股走勢延續２０２０年尾強勁買盤繼續走強，在去年尾港股

成功突破早前預料的２７２００點下降阻力線，而同時臨近新一任美國總統拜登上任，加上弱美

元持續令資金投放更為積極，雖然近期多間企業在高位進行配股活動，但仍未轉變整體大市成交

熱情。但中美關係仍未見好轉，消息層面繼續走向混亂，三大電訊商ＡＤＲ會否除牌，短短三日

間已經改變四次，相信可反映美國內部對中國企業觀點存在極大分歧，但這種情況相信要捱到１

月２０日，新任美國總統上任，才有望逐步平息。投資者與其繼續糾纏在三大電訊商上，不如在

受惠國策扶持板塊身上尋寶，而早前內地為加強互聯網領域反壟斷監管，積極推動《反壟斷法》

修訂工作，消息暫時對大型科技企業短期繼續帶來困擾，預料對中小型科技企業出現較大發展空

間，加上在１２月３０日，中國與歐洲領導人共同宣布完成歷時七年的中歐投資協定談判，中方

在歐洲開放雲端服務，二三線科技類股份表現較一線更為突出，而過去兩星期這狀況更為明顯，

高市值的雲計算以及Ｓａａｓ股份已強勢姿態突破歷史新高。



＊內循環板塊仍為第一季為投放重點＊



而港股同時間亦受惠中歐達成投資協定在去年１２月３０日帶來突破，根據協定內容，中國

將向歐盟企業開放電動車、飛機製造、雲端服務、金融和醫療等領域，並取消一些與中國夥伴合

資的要求。中國將禁止強制外國企業進行技術轉讓，不過投資協定仍需達成法律文本並經歐洲議

會批准，過程或持續到今年下半年才完成，但重點在於距離拜登上任半個月，中歐達成投資協定

，給予美國警示，同時亦成功分化歐洲與美國關係突破被堵塞機會，感覺上似上演現代國際版的

「三國演義」，未來三個地區的關係變化將會持續及市場出現變動，當然一團和氣締造更理想環

境是最理想，但內裏包含太多利益衝突及地位動搖等問題，暫時要觀望拜登會以強硬還是理性姿

態面對中國與歐盟。回看港股表現近期在突破２７１００點後，繼續挑戰近期高位，預料短線有

能力挑戰２８０００點或更高水平，因為在去年年初中美達成初步貿易協議後，港股亦曾一度上

試２９１７４點位置，因此若果中美關係未來能逐步改善的話，市場投資情緒亦可更為正面，下

方支持位置預料在２６８００點至２７１００點水平，股份選擇除了雲計算及Ｓａａｓ板塊外，

內循環較容易受政策驅動，其中手機股、汽車股、運動服裝股、餐飲股、家電股、手機設備股、

新能源股及食品股相信第一季亦可持續成為投放重點。《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

