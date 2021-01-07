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07/01/2021 17:31

【佔領國會】白宮助理引述特朗普聲明：將在１月２０日有序交接

　　《經濟通通訊社７日專訊》白宮助理Ｄａｎ　Ｓｃａｖｉｎｏ根據美國總統特朗普的一份聲
明指「將在１月２０日有序交接」。然而，特朗普重申，「完全」不同意選舉結果。
　　美國國會確認民主黨拜登獲得足夠選舉人票，成為美國下一任總統，為特朗普兩個月來挑戰
選舉結果失敗後畫上句號。
　　拜登將於１月２０日就職，成為美國第４６任總統。（ｅｃ）

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