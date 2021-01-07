【佔領國會】白宮助理引述特朗普聲明：將在１月２０日有序交接

《經濟通通訊社７日專訊》白宮助理Ｄａｎ Ｓｃａｖｉｎｏ根據美國總統特朗普的一份聲

明指「將在１月２０日有序交接」。然而，特朗普重申，「完全」不同意選舉結果。

美國國會確認民主黨拜登獲得足夠選舉人票，成為美國下一任總統，為特朗普兩個月來挑戰

選舉結果失敗後畫上句號。

拜登將於１月２０日就職，成為美國第４６任總統。（ｅｃ）

