【佔領國會】美國參眾兩院正式確認拜登為下一任美國總統

《經濟通通訊社７日專訊》美國參眾兩院正式確認拜登為美國下一任總統，為現任總統特朗

普兩個月來挑戰選舉結果失敗後畫上了句號。

特朗普一批支持者在當地周三下午闖入國會山莊，並與警方爆發激烈衝突，據華盛頓警方表

示，在衝突中造成４人死亡，其中一名女子被警方開槍打中後傷重不治。（ｅｃ）

