【中概焦點】傳百度今年上半年在港第二上市，最少籌集３５億美元

《經濟通通訊社７日專訊》據彭博社引述知情人士指，中國搜索引擎巨頭百度計劃今年上半

年在港第二上市，並最少籌集３５億美元，里昂證券及高盛集團將協助上市，不過發行細節未定

。消息又指公司計劃出售約５％至９％股本，意味公司最新市值將近７００億美元。（ａｌ）

