《經濟通通訊社７日專訊》美國國務卿蓬佩奧最新表示，美國將考慮對那些傷害香港民主進
程的官員立即採取額外措施，並向有關個人及實體實施制裁及其他限制，包括研究對香港駐美經
濟暨貿易辦公室設限制。
警方昨日（６日）拘捕５３名組織和參加民主派３５＋初選人士，指他們涉違國安法「顛覆
國家政權罪」。消息指大部份被捕人士上午會陸續獲准保釋，而區諾軒和關尚義早前經已先後保
釋。（ａｌ）（ｚｚ）
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07/01/2021 13:46
【國安立法】蓬佩奧：將研究對香港駐美經濟暨貿易辦公室設限制
《經濟通通訊社７日專訊》美國國務卿蓬佩奧最新表示，美國將考慮對那些傷害香港民主進
程的官員立即採取額外措施，並向有關個人及實體實施制裁及其他限制，包括研究對香港駐美經
濟暨貿易辦公室設限制。
警方昨日（６日）拘捕５３名組織和參加民主派３５＋初選人士，指他們涉違國安法「顛覆
國家政權罪」。消息指大部份被捕人士上午會陸續獲准保釋，而區諾軒和關尚義早前經已先後保
釋。（ａｌ）（ｚｚ）
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