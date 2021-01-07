【國安立法】蓬佩奧：將研究對香港駐美經濟暨貿易辦公室設限制

《經濟通通訊社７日專訊》美國國務卿蓬佩奧最新表示，美國將考慮對那些傷害香港民主進

程的官員立即採取額外措施，並向有關個人及實體實施制裁及其他限制，包括研究對香港駐美經

濟暨貿易辦公室設限制。

警方昨日（６日）拘捕５３名組織和參加民主派３５＋初選人士，指他們涉違國安法「顛覆

國家政權罪」。消息指大部份被捕人士上午會陸續獲准保釋，而區諾軒和關尚義早前經已先後保

釋。（ａｌ）（ｚｚ）

