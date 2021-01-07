港股高開２３點報２７７１５點，國指跌５５點，科指跌５０點

《經濟通通訊社７日專訊》美國民主黨奪取參眾兩院控制權，刺激美國道指破頂，惟消息引

起華盛頓市混亂，令美股升幅收窄，亞洲股市今早普遍高開高走，日經漲４３６點，首爾指數升

５６點，港股方面則今早高開２３點。消息指紐交所再反口，考慮剔除三大中資電訊股，中移動

（００９４１）及中聯通（００７６２）分別低開６﹒７％及５％；銀行股則受捧，匯控（００

０５）高開近半成，恆生銀行（０００１１）升近２％。恆生指數開報２７７１５，升２３點或

升０﹒０９％，主板成交７５﹒４６億元。國企指數報１０８４４，跌５５點或跌０﹒５１％。

恆生科技指數報８５５９，跌５０點或跌０﹒５９％。

重磅股方面，匯控（００００５）升４﹒８２％，報４３﹒５元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅８﹒３４％。港交所（００３８８）升１﹒０２％，報４５３﹒６元；騰訊（００

７００）跌２﹒６８％，報５８０﹒５元；建行（００９３９）升１﹒０４％，報５﹒８２元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒２２％。友邦（０１２９９）升１﹒８９％，報９６

﹒９５元；美團（０３６９０）無升跌，報３１０元；阿里巴巴（０９９８８）跌３﹒９１％，

報２２１元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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匯控 （００００５） ４３﹒５０元 升４﹒８２％

恆生 （０００１１） １４１﹒００元 升１﹒９５％

友邦 （０１２９９） ９６﹒９５元 升１﹒８９％

中銀 （０２３８８） ２４﹒４０元 升１﹒２４％

長和 （００００１） ５６﹒７５元 升１﹒１６％

石藥 （０１０９３） ８﹒２２元 升１﹒１１％

建行 （００９３９） ５﹒８２元 升１﹒０４％

港交所（００３８８） ４５３﹒６０元 升１﹒０２％

煤氣 （００００３） １１﹒８０元 升０﹒８５％

銀娛 （０００２７） ６０﹒２０元 升０﹒７５％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ３４６﹒６０元 跌５﹒０４％

阿里巴巴（０９９８８） ２２１﹒００元 跌３﹒９１％

騰訊 （００７００） ５８０﹒５０元 跌２﹒６８％

丘鈦 （０１４７８） １３﹒００元 跌１﹒２２％

微盟 （０２０１３） １７﹒２０元 跌０﹒６９％

眾安在線（０６０６０） ３６﹒２０元 跌０﹒６９％

京東健康（０６６１８） １４１﹒００元 跌０﹒６３％

金蝶 （００２６８） ２８﹒５５元 跌０﹒５２％

明源雲 （００９０９） ５０﹒８０元 跌０﹒４９％

華虹 （０１３４７） ４３﹒２０元 跌０﹒４６％

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（ｕｌ）

