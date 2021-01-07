《盤後部署》人幣強勢且Ａ股造好，港股短期可上望二萬九

《經濟通通訊社７日專訊》美國民主黨奪取參眾兩院控制權，隔晚美股道指造好，帶動今早

亞洲市場氣氛，惟紐交所再度轉軚，表示推進三大中資電訊股商ＡＤＲ退市，加上有消息指美國

計劃禁止投資者投資騰訊（００７００）及阿里（０９９８８），拖累港股走軟。港股今早高開

２３點報２７７１５點。未幾，受上述事件影響，騰訊、阿里、中移動（００９４１）及聯通

（０１８１０）越跌越有，拖低港股最低曾見２７４５７跌２３５點。午後，金融股發力，港股

跌幅迅速收窄。最終全日收報２７５４８點，跌１４３點或跌０﹒５２％，主板成交增加

４﹒４％至２２７８﹒２３億元，連續三日破２０００億元。國企指數報１０７９６點，跌

１０３點或跌０﹒９５％。恆生科技指數報８４００點，跌２０８點或跌２﹒４２％。

Ａ股造好，上證綜合指數報３５７６點，升２５點或升０﹒７１％，；深證成份指數報

１５３５６點，升１６８點或升１﹒１１％。兩市全日成交１２１６５億元人民幣，按日增加

４﹒２％。



＊花旗：料今年股市平均回報率將只有２％＊



花旗發表研究報告，將美股的評級下調至「中性」，並將新興市場經濟體的股票評級上調至

「超配」。就全球範圍而言，花旗預計２０２１年股市平均回報率將只有２％，但英國、澳洲和

新興市場的回報率最高。

此外，花旗策略師認為，美國的財政擴張政策應繼續打壓美元，有利新興市場股票和大宗商

品類股票上揚。他們又指出，美國國債收益率預計將上升，將推動資金進一步轉向價值股。

瑞銀與高盛集團都認為，隨著亞太經濟復蘇，本年亞太區企業盈利將強勁反彈，可能增長

２０％以上。瑞銀全球財富管理公司亞太首席投資官譚敏蘭周四表示，他們料全球所有主要地區

都將出現強勁的盈利復甦。亞洲地區於２０２０年的盈利非常有彈性，實際上僅下降了１％，惟

全球一些關鍵地區的企業盈利下降約２５％至３０％。他們料亞太企業盈利將增長約２３％。經

濟復蘇的範圍將會擴大到北亞以外的地區。高盛亞太區首席股票策略師慕天輝認為，他們亦預計

亞太區企業今年盈利將增長２４％至２５％，明年將進一步增長１６％。



＊注意疫情風險，市場或借勢調整＊



恆指本日純屬健康調整，始終恆指已連升六日，出現獲利盤屬正常現象。港股後市依然看好

，原因有三。首先，美喬治亞州參議員補選民主黨大機率全取兩個議席，使民主黨近六年來首次

奪得參議院控制權。意味拜登上場後推出紓困方案及財政刺激措施容易得多，隔晚道指走勢強勁

，資金流向傳統經濟股份。雖然科技股近期受政策因素影響受壓，惟目前恆指仍以較大比重的舊

經濟股份組成，料可取代科技股成恆指上升引擎。

其二，Ａ股走勢強勁，圖表上已經突破橫行區，上升趨勢已成。加上近期滬深兩市成交總成

交接近萬億甚至逾萬億，同時港股亦配合，反映市場氣氛向好。其三，人民幣持續強勢，近期兌

美元曾創逾兩年半新高。美聯儲持續量化寬鬆政策，且在剛發表的上月議息會議紀錄中，重申局

方廣泛支持延續買債計劃，直至數據顯示經濟出現穩固復甦跡象，配以低息環境，絕對有利人民

幣維持強勢。人民幣強勢利好Ａ股，港股自然亦跟升。恆指短期目標可上望２９０００點，料十

天線約２７０３５點有支持。

不過投資者需要留意，近日河北省新冠肺炎疫情本地個案急增，短期或令市場借勢調整。

（ｋｓ）

