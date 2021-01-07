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07/01/2021 08:11

【拜登當選】抗議者闖入國會中斷選舉人票認證，女抗議者中槍不治

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國國會周三（６日）召開聯席會議，確認各州選舉人投票結果
，國會外數以千計的美國總統特朗普支持者集會，特朗普強調永遠不承認連任失敗，部分抗議者
闖入國會，令選舉人票認證程序中斷，華盛頓警方已確認在抗議活動中被槍擊的女抗議者危殆，
送院後不治。
　　特朗普在抗議集會上宣稱，永遠不承認連任失敗，並強調所有在場人士都不想看到總統大選
的勝利被「激進左翼民主黨」竊取。他又一再敦促副總統彭斯阻止國會核准選舉結果，但彭斯在
國會內表明自己沒有這個權力，而會上共和黨眾議員戈薩提出反對認證亞利桑那州的選舉結果，
並獲德州參議員克魯茲支持，彭斯宣布休會兩小時，交由參眾兩院辯論是否接受反對結果。

＊華盛頓實施宵禁＊

　　據悉幾十名抗議者周三先突破警方防線，繼而闖進國會以及議事廳，警方曾在國會圓形大廳
施放催淚彈，副總統彭斯、眾議院議長佩洛西當時已撤離到安全的地方，華盛頓在當地晚上６時
實施宵禁。
　　據眾議院共和黨領袖麥卡錫指，當時在國會內從警方無線電對講機聽到槍聲，及後已呼籲特
朗普發聲明安撫其支持者，而據《紐約時報》報道指，共和黨總部亦發現炸彈，並已安全引爆，
而據美聯社指，在今次抗議活動中有１３人被捕，最少繳獲５件武器。
　　特朗普及後發布一分鐘影片要求抗議者回家，呼籲支持者要和平守法，但沒有提到抗議者闖
入國會是錯誤的行為，並僅要求他們不要使用暴力，但沒有要求他們離開國會。

＊國會今晚料繼續選舉人認證＊

　　美國民主黨眾議員、眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩表示，國會當地今晚將繼續進行選舉人團投
票認證工作，不過參議院共和黨領袖麥康奈爾敦促參議員今晚先回家，早前他亦在國會強調將投
票反對就拜登勝選認證提出異議，指稱沒有出現大規模的選舉舞弊。（ａｌ）

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