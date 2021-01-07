【大國博弈】傳華府準備發布文件，敦促美企遵守針對中國投資禁令

《經濟通通訊社７日專訊》據路透社引述知情人士及文件報道指，美國國務院計劃發布一份
說明文件，敦促美國投資者遵守禁止投資與中國軍方有關企業的行政命令，並預計最早美國時間
周三公布。
據草案顯示，華府已向合規和風險管理人員發出充分警告，要求了解並披露與上述行政命令
相關的重大風險，美國企業的總裁及董事會現在有法律義務執行，並完全遵守該行政命令。
（ａｌ）
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